Piazza degli orrori! Luigi Boccanfuso: “Fermiamoli!”

LUIGI BOCCANFUSO | Quando penso alle dinamiche dei lavori in corso a Piazza Degli Eroi mi viene in mente una frase scritta su una lapide delle vittime della frana del Vajont che il 9 ottobre del 1963 provocò la morte di circa 2000 persone.

La frase scritta sulla lapide dice: “ PER SETE D’ORO…E NEGLIGENZA ALTRUI QUI GIACE ……”.

Piazza Degli Eroi si chiama “piazza” ma in realtà è un quadrivia con rotatoria.

La progettazione e la costruzione dei quadrivia con rotatoria deve avvenire nel rispetto di precise norme funzionali e geometriche che nel caso di Piazza Degli Eroi sono state violate e calpestate! Infatti tali norme sono ispirate principalmente al rispetto della sicurezza stradale mentre invece a piazza Degli Eroi hanno prevalso le logiche del Dio danaro e della clientela politica.

L’enorme pancione dell’inutile marciapiedi dinanzi la cioccolateria è un evidente errore progettuale che Paolo Ferrandino ed il sindaco Enzo si ostinano a difendere nonostante da più parti e in varie circostanze siano stati sollecitati a correggere, rifiutandosi cosí di eliminare un ostacolo alla circolazione ed un grande pericolo permanente per la pubblica incolumità.

La rotonda sarà anche bella da guardarsi ma è decentrata, poco funzionale e pericolosa.

Gli uomini delle pattuglie delle varie Forze dell’ Ordine che spesso sostano ed effettuano posti di blocco nella piazza, farebbero bene ad indagare e notiziare la Procura Della Repubblica per il semplice motivo che se ci scapperà l’incidente non sarà agevole per nessuno difendersi da eventuali comportamenti omertosi.

Da parte mia sono mesi che sulla stampa locale e per le brevi vie, denuncio la pericolosità della costruenda piazza ma sinora non mi risulta che ci sia stata una reale presa di coscienza da parte di chi di dovere.

Anche se i lavori sono in una fase avanzata, si è ancora in tempo per fermare lo scempio in atto che sta trasformando Piazza Degli Eroi in PIAZZA DEGLI ORRORI.

La nostra comunità non è proprietà privata di Paolo Ferrandino ed Enzo Ferrandino.

Donne e Uomini d’Ischia non rassegniamoci al peggio. Fermiamoli prima che sia troppo tardi…