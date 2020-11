Piattaforme elevatrici e montascale: applicazioni e normative di riferimento

Molto utilizzati a livello industriale ma non solo, i sistemi di sollevamento come piattaforme elevatrici e montascale rappresentano soluzioni altamente personalizzabili e sicure per la movimentazione di merci e per il superamento di barriere architettoniche.

Sistemi di sollevamento per privati: quali sono le normative sul tema?

In prima istanza, occorre ricordare le agevolazioni fiscali predisposte dallo Stato per i privati o i condomini che installano una pedana elevatrice o un montascale che permette di abbattere le barriere architettoniche. In tema di norme, occorre fare riferimento al Regolamento recante modifiche al Decreto n 162 del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

In adeguamento del DPR 162/1999, il Decreto 292/2010 aggiorna la normativa in tema di sicurezza e dichiarazioni di conformità, fissando standard minimi di sicurezza atti a garantire il corretto funzionamento degli impianti. La norma prevede inoltre l’obbligo di manutenzione costante degli impianti. Un’accortezza necessaria per garantire la sicurezza a chiunque, a seconda del contesto, utilizzi un montascale.

Montascale o ascensori? Facciamo chiarezza

Secondo il DPR 214/2010, i montascale con binario a lunghezza oltre i 2 metri, le piattaforme per disabili e i sistemi di monta auto sono da considerare al pari degli ascensori. Per questo motivo, la loro installazione obbliga a dotarsi di un numero di matricola dell’impianto. Richiesto al Comune, il DPR dispone che venga nominata una ditta per la manutenzione che si occuperà delle verifiche periodiche necessarie a garantire la sicurezza dell’impianto.

L’impianto deve essere sottoposto a interventi di controllo e manutenzione almeno due volte l’anno. Questa accortezza permette di garantire la sicurezza delle strutture. Infatti, una manutenzione costante e continuativa preserva l’efficienza dell’impianto, permettendo di intervenire tempestivamente in caso di criticità.

La piattaforma elevatrice in ambito industriale

Le piattaforme elevatrici trovano il loro perfetto habitat in un contesto industriale: rappresentano infatti uno strumento di fondamentale importanza operativa per svolgere in modo sicuro, veloce ed efficiente le operazioni di carico, scarico e sollevamento merci presso magazzini, capannoni industriali e depositi di stoccaggio.

Per quanto riguarda la scelta della migliore piattaforma elevatrice, affidarsi a produttori affermati come l’italiana Armo Spa permette di giovare di tutta l’esperienza maturata in quasi 50 anni nel settore. Armo progetta, produce e collauda ogni suo sistema elevatore gestendo ogni fase internamente e garantendo i migliori standard di sicurezza. L’esperienza di Armo si traduce nella possibilità di individuare le soluzioni migliori per ogni evenienza.