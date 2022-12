Pianta organica sismica a Casamicciola, arrivano 8 rinforzi. Si assume con il 100%

Dopo i disastri assunzionali di Castagna & Co, al comune di Casamicciola si apre una nuova pagina di assunzioni. Questa volta si spera possano arrivano 8 validi professioni e non, invece, assunti in base al portato elettorale e alle voglie (sbagliate) dei peggiori politici della storia, triste, di Casamicciola Terme.

La speranza è l’ultima a morire. Speriamo che le indicazioni del Capo Dipartimento Curcio circa i profili da assumere vengano rispettati.

Nell’atto si legge che “con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 2017 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato eccezionale di rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio del comune di Casamicciola Terme e di altri comuni dell’isola d’Ischia il giorno 21 agosto 2017” e che, ancora, “il Comune di Casamicciola Terme, in virtù delle facoltà assunzionali in deroga previste prima dal predetto art. 1, comma 752, della legge n. 205 del dicembre 2017 e ss. mm. e ii., ha assunto, facendo ricorso alla procedura di selezione ex art. 110, comma 2, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato n. 12 istruttori direttivi ctg.D nel 2018 nel 2019 e nel 2020 per assicurare l’assistenza alla popolazione colpita dal terremoto nonché la programmazione e l’avvio delle attività di ricostruzione post sisma, con oneri a carico del bilancio statale, puntualmente anticipati dall’apposita struttura del Commissario ed opportunamente rendicontati”

Ad oggi, però, “RITENUTA la necessità di approvare il piano delle assunzioni extra dotazione organica 2023 a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi delle seguenti figure: – n. 4 istruttori direttivi tecnici; – n. 4 istruttori direttivi amministrativo/contabile”

Si è proposto di deliberare “di approvare il piano delle assunzioni extra dotazione organica 2023 a tempo pieno e determinato per la durata di 12 mesi delle seguenti figure professionali: -n. 4 istruttori direttivi tecnici ctg. D; -n.4 istruttori direttivi amministrativo/contabile ctg. D” e di dare mandato al Responsabile dell’Area I^ Affari Generali affinché ponga in essere la procedura di selezione ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 finalizzata alla individuazione delle n. 8 figure professionali programmate a cui affidare l’incarico di responsabile tecnico, gestionale, giuridico, contabile, operativo ascritte alla gestione sisma di dare atto che le assunzioni sono subordinate al finanziamento delle somme stanziate a favore del Comune di Casamicciola per sisma 2017 nella Legge di Stabilità; 4. di dichiarare il presente atto, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile. Il Responsabile dell’Area Dott. Antonio Russo”