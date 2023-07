Pianta organica a Casamicciola, Baldino e Di Noto per un altro mese. Venerdì “sfilata” da short list

Mentre Mimmo Maria Baldino e Salvatore Di Noto Morgera vengono confermati fino al 31 luglio nelle rispettive posizioni dirigenziali, ufficio tecnico il primo e polizia locale il secondo, il sindaco Giosi Ferrandino ha dato il via alla seconda fase degli avvisi pubblici per “la formazione di un elenco /Short List di professionisti per il conseguimento di incarichi extra dotazione organica con profilo professionale Amministrativo/Contabile – Tecnico”.

Venerdì 7 luglio 2023 alle ore 10:00 presso la sede comunale provvisoria di Piazza Marina si terrà il “prescritto colloquio conoscitivo motivazionale con il Sindaco” per il Primo Gruppo (Profilo amministrativo/Contabile) che vedrà la partecipazione di Funiciello Maria, Daniele Alessandra, Iacono Giuseppina, Sorrentino Gerardo, Di Costanzo Carla e Polito Pietro.

Mentre alle ore 11.00, per il secondo Gruppo (Profilo Tecnico), si incontreranno con Giosi Ferrandino i professionisti Gravina Antonio Giovanni, Rella Mirko, Salzano De Luna Massimo, Autiero Giovanni, Vitiello Gaetano, Grosso Luigi, Dell’Aversana Salvatore, Barbieri Benedetta, Esposito Gaetano, Castagna Mariacaterina.