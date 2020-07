Piano triennale edilizia scolastica: 2 milioni e 700 mila euro per il “Rodari”

Tra i progetti redatti dal Comune d’Ischia per il piano triennale edilizia scolastica risulta messo a finanziamento di 2.743.246,00 euro il progetto per la ricostruzione delle aule del plesso “Rodari”.

Oggetto dell’intervento la messa in sicurezza della struttura e l’adeguamento sismico e igienico sanitario, tramite la demolizione e il recupero generale dei manufatti; opere che garantiranno un idoneo, sicuro e completo svolgimento delle attività nel plesso scolastico che oggi ospita alunni della scuola dell’infanzia e della primaria.

Saranno realizzati un nucleo per le attività didattiche dotato di mensa scolastica, laboratori e non mancherà la sistemazione di aree verdi libere.

Tra i progetti candidati anche la realizzazione di una palestra per cui si attende il finanziamento.