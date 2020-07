Piano spiagge a Ischia, la ridicola norma di Ischia. Il comune ci mette in punizione?

Fate i bravi, altrimenti il sindaco vi mette in punizione e non vi fa fare più il bagnetto. E’ questa l’ennesima bojata del piano spiagge del comune di Ischia: “E per chi violi per tre volte quanto stabilito dal Piano di fruizione delle spiagge libere o dalle ordinanze balneari vigenti, divieto d’accesso alle spiagge per tutta la stagione balneare.”

Quale norma prevede l’applicazione di questo divieto? Quale norma conteggia fino a tre le infrazioni che si possono compiere? Quale scienziato ha pensato queste “TRE VOLTE”. E chi le conteggia? Quale legge e quale reato si compie? Dove è scritto che dopo 3 volte, e non una, poi non posso accedere alla spiaggia libera? Ma questi in quale paese vivono?

Ma secondo quale criterio si può accettare un regolamento del genere? Quale giudice, poi, decide se io ho davvero violato quello stabilito dal piano spiagge del comune? Quale tribunale è competente? Chi e come verifica la mia infrazione? E si può fare ricorso, si può fare appello o il raccomandato di turno deve decidere se io posso andare a mare o meno?

Quale ordinanza stabilisce questa assurda norma? Siamo al paradosso. Siamo a Ischia.

Nel frattempo, ecco il folle comunicato stampa del comune di Ischia.

Libero accesso per tutti, ma con un’ attenzione in più alle distanze interpersonali – di almeno un metro, come da disposizioni vigenti – e posti riservati nelle prime file alle persone con disabilità gravi. Continua incessante il lavoro di adeguamento delle spiagge libere del Comune d’Ischia per le quali sono state stilate regole generali di comportamento per un’estate più tranquilla e “covid free”. Lungo gli arenili liberi (nei prossimi giorni saranno completate le spiagge del Lido, Pagoda e Corteglia) sono stati posizionati appositi alloggi per gli ombrelloni; per tutti c’è l’obbligo di posizionarsi nello spazio indicato dal segnaposto, dove potranno sostare 4 persone tra adulti e bambini (con eccezione dei neonati). Intorno al segnaposto la superfice disponibile è di 10 metri quadrati, osservando la distanza minima di 1,5 metri tra le proprie attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio etc..) con quello dello spazio confinante. Severamente vietato prenotare postazioni con attrezzature da spiaggia che verranno rimosse dagli addetti alla sorveglianza. Vietati, inoltre, gli assembramenti e le soste lungo la battigia, così come le attività ludico sportive individuali e di gruppo come il gioco dei racchettoni, del calcio e della pallavolo. Mascherina obbligatoria nei locali chiusi degli stabilimenti limitrofi in concessione e in zone affollate. E per chi violi per tre volte quanto stabilito dal Piano di fruizione delle spiagge libere o dalle ordinanze balneari vigenti, divieto d’accesso alle spiagge per tutta la stagione balneare.