Piano speditivo. Forio sgombera le prime 100 persone

Il piano speditivo ordinato dal Prefetto Palomba inizia a prendere forma. Il sindaco Del Deo, come già anticipato, ha provvedo alla notifica e all’adozione di diverse ordinanze di sgombero. Le zone interessate dal pericolo sono quelle di Piellero e Santa Maria al Monte.

LE ORDINANZE

Premesso che in data 26.11.2022 si è verificato un evento metereologico che ha interessato in modo considerevole anche il territorio Comunale di Forio; visto che tale fenomeno ha provocato nell’intero territorio Comunale diffusi smottamenti e dissesti idrogeologici; constatato, in particolare, che alla via Corbaro e aLla via Santa Maria al Monte (zona denominata Gran Canyon in località Piellero), sono stati riscontrati da parte dell’Ufficio tecnico comunale, a seguito di sopralluoghi effettuati dal 26.11.22 al 28 c.m. gravi dissesti idrogeologici lungo il tratto meglio indicato nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale della presente; vista e richiamata l’ordinanza n. 173 del 30.11.1986; considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all’integrità della vita; valutato che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; ritenuto necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici situati nelle suddette zone; atteso che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata; ordina lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate lungo via Corbaro nel tratto di cui all’allegata planimetria ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi le unità immobiliari in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza e ordina l’interdizione all’accesso veicolare e pedonale lungo la via Santa Maria al Monte (zona denominata Gran Canyon in località Piellero), di cui all’allegata planimetria, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza e lo sgombero delle abitazioni che prendono accesso dalla predetta strada.