Piano sociale di zona, convocazione Tavolo di Concertazione

Audizione per la concertazione della definizione delle attività della 3^ annualità del IV Piano Sociale di Zona triennale 2019-2021 da parte dei Comuni dell’Ambito N13, di cui all’art. 19 della legge 328/00 e alle linee di programma regionale.

L’incontro per il 26 maggio 2022, alle ore 16,00 presso il Comune di Ischia – via Iasolino n. 1, per: i soggetti di cui all’art. 1, c. 4, L. 328/00, regolarmente iscritti, se previsto, nei rispettivi albi e registri regionali:Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale – O.N.L.U.S.; Organismi della Cooperazione; Associazioni ed Enti di Promozione Sociale; Fondazioni; Enti di Patronato; Organizzazioni di volontariato; Enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi od intese

Il programma dell’incontro prevede: illustrazione delle relative linee guida regionali e indicazioni operative, l’assegnazione economica FNPS, Fondi Regionali, Progetto Povertà, , Piani Personalizzati <Dopo di noi>, Fondo accessibilità spiagge, Fondo intese famiglia, turismo sociale e culturale anziani, interventi socio-sanitari, cofinanziamento comunale; – le proposte programmatiche degli interventi relative all’anno 2021; – le audizioni tematiche degli organismi di cui in precedenza. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano presso il Comune di Ischia – via Iasolino n. 1, tel. 081-3333261-0813333220.

Il Presidente Coordinamento Istituzionale Dott. Vincenzo Ferrandino