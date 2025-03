Piano pubblico delle demolizioni, “addio” a Villa Daniele: l’icona del terremoto del 2017

A partire dal 3 marzo 2025 alle ore 08:00, alcune strade del centro urbano di Casamicciola Terme saranno temporaneamente chiuse al traffico veicolare. Lo stabilisce l’ordinanza dirigenziale n. 17 del 28 febbraio 2025, firmata dal responsabile dell’Area VIII – Vigilanza, Marianna Ciaramaglia.

La misura riguarda nello specifico: Via Sassolo, dall’incrocio con via Roma fino a Piazza Dott. Verde (inclusa) e Via Spezieria, dall’incrocio con via Santa Barbara fino a Piazza Dott. Verde (inclusa). La chiusura si rende necessaria per consentire in sicurezza i lavori di demolizione di alcuni edifici danneggiati in Piazza Dott. Verde e lungo via Spezieria.

E’ questo il cuore dell’ordinanza del comune di Casamicciola che decreta l’inizio di una delle demolizioni pubbliche (quelle che rientrano nel piano delle demolizione pubbliche disposte da Comune e Struttura Commissariale) più iconiche del terremoto del 2017. “Quella finestra” aperta la sera del 21 agosto e poi nascosta da molti tubolari sarà solo un ricordo. Il ricordo di una Casamicciola che fu e che lascia lo spazio alla nuova Casamicciola. Una “nuova” Casamicciola della quale, in verità, conosciamo molto poco.

L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Struttura Commissariale per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripresa economica nell’Isola d’Ischia. Il responsabile unico del procedimento, Architetto Marco Raia, ha richiesto la chiusura delle strade al fine di garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. La stessa richiesta è stata formalizzata dall’Architetto Simona Rubino, Responsabile dell’Area V del Comune, con una comunicazione ufficiale datata 28 febbraio 2025.

Misure di sicurezza e obblighi per la ditta esecutrice

L’ordinanza stabilisce che la ditta incaricata dei lavori dovrà: Installare la segnaletica stradale regolamentare almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del divieto; Assicurarsi che la segnaletica rimanga in perfetta efficienza per tutta la durata dell’intervento; Delimitare l’area dei lavori con transenne, coni spartitraffico o altri dispositivi di sicurezza; Installare la segnaletica di pericolo per i lavori in corso.