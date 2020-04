Piano per l’emergenza economica, Di Scala (FI): “Garantire partecipazione, scongiurare caos, attivare numero verde per cittadini e imprese”

L’attivazione di un numero verde per ogni singola categoria produttiva o sociale destinataria delle misure del piano regionale per l’emergenza socio economica. La chiede la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala.

“Prendiamo atto dell’accoglimento di alcune nostre proposte, a partire da quelle sugli stagionali per passare a quelle sul sostegno ai mutui o agli artigiani, per citarne alcune, ma temiamo che senza l’apertura di specifici canali di comunicazione diretta l’intero progetto rischia di lasciare fuori chi davvero ha bisogno”.

Per l’esponente di Forza Italia “serve l’attivazione urgente di numeri verdi dedicati a ciascuna delle misure del piano per orientare e accompagnare i diversi beneficiari delle misure, tantissime e non sempre chiare, dalla fase istruttoria a quella dell’erogazione delle risorse,”. “Un modo per garantire la partecipazione, la trasparenza e l’efficacia degli interventi”, conclude Di Scala.