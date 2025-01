Piano di Ricostruzione, il consiglio comunale di Casamicciola Terme approva tutto all’unanimità

Oltre alla valutazione del piano ed alcuni scontri tra maggioranza e minoranza di lieve entità, il consiglio comunale di Casamicciola Terme ha “approvato” (termine improprio) e discusso sulla proposta di Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia. Al termine dei lavori durati poco più di due ore, il civico consesso ha approvato all’unanimità la proposta come emendata presentata al civico consesso.

Il Comune, nei prossimi giorni attiverà uno sportello dedicato per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e su proposta della minoranza consiliari, sarà convocata la Commissione specifica per addivernire ad una proposta di osservazione da presentare al Piano redatta in maniera condivisa tra tutti i rappresentanti eletti di Casamicciola.

Prima dello scadere del termine previsto per le osservazione fissato in 60 giorni, il consiglio comunale sarà convocato nuovamente per la redazione di un deliberato definitivo da allegare all’iter previsto dalla legge al fine di addivenire all’adozione definitiva del piano.