Piano City Milano, Amplifon ospiterà un concerto di Lucas Debargue

MILANO (ITALPRESS) – Amplifon rafforza il suo legame con la musica, l’ascolto responsabile e la città di Milano diventando per la prima volta partner di Piano City Milano, il festival di pianoforte promosso e organizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano con il sostegno del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura.L’evento, giunto quest’anno alla dodicesima edizione, si terrà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio con oltre 250 concerti in tutta la città di Milano e non solo, coinvolgendo più di 300 artisti che si esibiranno in 140 location.In particolare Amplifon, azienda che si occupa a livello mondiale di servizi e soluzioni per la cura dell’udito, ospiterà nell’auditorium del suo headquarter globale di via Ripamonti 133 un concerto del noto pianista francese Lucas Debargue, grande scoperta del XV Concorso Cajkovskij di Mosca (2015), che sabato 20 maggio alle ore 18.30 porterà in programma Scarlatti e Chopin.

– foto ufficio stampa Amplifon –

(ITALPRESS).