Ugo De Rosa | I Comuni continuano a beneficiare di finanziamenti per la realizzazione di interventi sul territorio. In particolare Serrara Fontana si potrà avvalere del fondo destinato alla progettazione territoriale. Una progettazione da rilanciare e accelerare in vista della programmazione dei finanziamenti rientranti nel Pnrr, destinati alla realizzazione degli interventi.

Le proposte progettuali devono ad ogni modo essere volte a conseguire obiettivi specifici, tra cui la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la coesione economica, l’occupazione, lo sviluppo turistico del territorio, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale. Nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia. Progetti che dovranno «privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo».

Al Comune di Serrara Fontana sono stati destinati per tali attività progettuali 2.094,09 euro per il 2021 e 18.846,80 per il 2022. Somma complessiva di 20.940,89 euro che si è deciso di utilizzare interamente per la progettazione dell’intervento che l’Amministrazione intende realizzare, ovvero i lavori di riqualificazione dell’area comunale denominata “Piano 13” mediante la realizzazione di una pista Pump Track. Ovvero una pista modulare composta da curve e gobbe destinata ai ciclisti.

Tra l’altro, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra i quali rientra Serrara Fontana, è prevista la possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto. Unica clausola, che si procedesse all’affidamento dell’incarico entro il 18 agosto scorso. E dunque sia la Giunta di Irene Iacono che il responsabile del Settore Tecnico e manutentivo arch. Alessandro Vacca si sono mossi con una certa tempestività per rientrare nel termine.

Vacca tramite la piattaforma Asmecomm ha richiesto un’offerta per il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva sull’importo a base d’asta di 20.133,43 euro come da parcella professionale all’ing. Alessandro De Nigris di Eboli. Che ha offerto un ribasso dello 0,50%, dunque per un importo di 20.032,76. A cui vanno aggiunti solo gli oneri previdenziali, in quanto l’ingegnere aderisce al regime forfetario. Il responsabile dell’Utc ha dunque provveduto senza indugi all’affidamento.

L’obiettivo del Comune, come riportato in determina, è quello di «dotarsi di un progetto cantierabile da porre a finanziamento per la realizzazione dell’opera non appena se ne presenti la possibilità nell’ambito delle programmazioni comunitarie e nazionali».