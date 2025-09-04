Piano 13, c’è il progetto per la pista Pump Track a Serrara Fontana

Nel 2021 al Comune erano stati assegnati 20.940 euro per interventi da realizzare successivamente con le risorse del Pnrr o altre misure. Il progettista ha completato l’incarico con la consegna del progetto esecutivo

Nel 2021 il Comune di Serrara Fontana aveva beneficiato di un finanziamento dalle risorse del Fondo per la progettazione territoriale. Una misura per rilanciare la progettazione negli anni 2021 e 2022 in vista della programmazione dei finanziamenti rientranti nel Pnrr, destinati poi alla realizzazione degli interventi.

Le proposte progettuali dovevano essere volte a conseguire obiettivi specifici, tra cui la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la coesione economica, l’occupazione, lo sviluppo turistico del territorio, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale. Nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia. Progetti finalizzati a «privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo».

Obiettivo del Fondo, «rilanciare e accelerare il processo di progettazione in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)». Strumenti «in cui sono allocate risorse consistenti destinate, oltre che alla realizzazione degli interventi, anche alla conclusione delle fasi di progettazione propedeutiche alla loro realizzazione; strumenti, peraltro, per i quali sono previste specifiche norme di accelerazione e semplificazione».

Era stato previsto che le proposte progettuali selezionate potessero «essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o dell’Unione europea».

Originariamente era previsto il finanziamento del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma la misura era stata poi estesa anche alle altre fasi progettuali.

Al Comune di Serrara Fontana erano stati destinati per tali attività progettuali 2.094,09 euro per il 2021 e 18.846,80 per il 2022. Somma complessiva di 20.940,89 euro che si era deciso di utilizzare interamente per la progettazione dei lavori di riqualificazione dell’area comunale denominata “Piano 13” mediante la realizzazione di una pista Pump Track: una pista modulare composta da curve e gobbe destinata ai ciclisti.

L’Ente si era avvalso anche della possibilità riservata ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di avvalersi dell’affidamento diretto. A settembre 2022 era stato così affidato il servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva all’ing. Alessandro De Nigris di Eboli, per l’importo di 20.032,76 euro oltre Cassa, 20.834,07 euro.

L’obiettivo era «dotarsi di un progetto cantierabile da porre a finanziamento per la realizzazione dell’opera non appena se ne presenti la possibilità nell’ambito delle programmazioni comunitarie e nazionali».

L’iter non è stato breve. Il contratto era stato sottoscritto solo a giugno 2023, ma ad ottobre l’ingegnere aveva già trasmesso gli elaborati dello studio di fattibilità tecnico ed economica. A cui sono seguiti, a febbraio 2024 il progetto definitivo e a gennaio di quest’anno il progetto esecutivo.

Il progettista ha quindi trasmesso la fattura per il pagamento del compenso pattuito e il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca ha provveduto a liquidarla. Il progetto cantierabile ora c’è, resta da finanziare e realizzare l’intervento.