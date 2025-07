Piace Sinner perché piace il tennis | #4WD

C’è qualcosa, in Jannik Sinner, che riconcilia con l’idea più nobile dello sport. E no, non stiamo parlando solo dei suoi colpi che normalmente fendono il campo come lame di bisturi. Parliamo dell’uomo, prima ancora dell’atleta imperturbabile. Parliamo di un gesto che non compare nei tabellini, ma che merita una standing ovation lunga quanto i tempi di chiusura della copertura al Centrale di Wimbledon.Durante gli ottavi di finale del prestigioso torneo londinese, Sinner si è ritrovato in una situazione paradossale: sotto due set contro Grigor Dimitrov, finalmente un avversario degno del suo calibro in questa edizione, eppure vincitore per abbandono dell’altro. Dimitrov si ritira per infortunio a inizio del terzo set e Jannik, anziché lasciarsi andare a un’esultanza contenuta (non è il tipo) o a un’espressione sollevata (ne avrebbe avuto anche diritto), lo abbraccia con affetto genuino. Ma non finisce lì: lo accompagna negli spogliatoi, lo aiuta a raccogliere le sue cose, gli porta la borsa e dice alla responsabile comunicazione che lo invitava alla rituale intervista del vincitore in campo che avrebbe dovuto attenderlo. No, non è una favola di Esopo: è successo davvero.Piace Sinner perché piace il tennis. E viceversa. Perché questo sport, tra le tante cose, ha ancora quell’aura di cavalleria d’altri tempi, un codice non scritto che Jannik incarna perfettamente. Non è teatrale, non è troppo social addicted, non è istrionico. Non urla slogan motivazionali a bordo campo, non fa smorfie da gladiatore: si limita a essere un ragazzo altoatesino con le idee sorprendentemente chiare e un’inclinazione naturale all’eleganza. Quella vera, che non ha bisogno di griffe o accessori prestigiosi per brillare, pur avendone.Eppure non è tutto oro quel che luccica. C’è chi sussurra che Sinner, ultimamente, stia navigando in acque leggermente più agitate. Il cambio di rotta nel suo staff (via due figure chiave alla vigilia dello Slam più importante dell’anno) ha fatto alzare più di un sopracciglio tra tifosi e addetti ai lavori. Troppo tardi per ricominciare, troppo presto per rompere. Come a dire: non si cambia cavallo mentre si attraversa il guado. Ma Jannik ha scelto di cambiare lo stesso. Perché se è vero che non urla, è altrettanto vero che in casa sua comanda sul serio.Il suo rendimento, va detto, ha dato qualche segnale di cedimento proprio contro il primo vero ostacolo del torneo. Dimitrov, finché ha potuto, lo ha messo alle corde. E se non si fosse infortunato? Non lo sapremo mai. Non è la prima volta che una partita finisce così, e non sarà l’ultima. Ma qui, il punto, è che Sinner ha reagito come un campione: umano, empatico, signorile. Non ha approfittato della situazione per brillare artificialmente. Ha lasciato che il momento parlasse da solo.E allora viene spontaneo pensare che sì, abbiamo davvero qualcosa di speciale tra le mani. Un tennista che non dimentica di essere persona, che porta rispetto all’avversario anche quando la vittoria arriva per vie traverse. E forse è proprio per questo che il suo cammino ci appassiona tanto: perché è reale, sincero, fatto di decisioni difficili e momenti complicati. Non ci sono effetti speciali, ma c’è una narrazione autentica.Sinner ci piace perché ci fa piacere ancor di più il tennis. Quel tennis che, anche nel 2025, riesce ancora a essere a misura d’uomo. Quel tennis in cui si può perdere un set ma guadagnare rispetto. Quel tennis in cui si può portare la borsa dell’avversario fuori dal campo e uscire comunque vincitori.Quella coppa dorata, là sullo sfondo, è ancora tutta da conquistare. E il cammino sarà tortuoso, incerto, forse imperfetto. Ma se c’è una cosa di cui possiamo essere certi, è che Sinner non getterà via niente. Né l’opportunità, né la sua umanità. E già questo, a ben vedere, è un gran bel punto a favore.