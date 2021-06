Pezzullo: «Se passare da zero a uno è ripresa, allora siamo in ripresa…»

Ugo De Rosa | In questo periodo, con le graduali riaperture, si fa un gran parlare di ripresa. Ma ecco che Francesco Pezzullo, presidente di Confesercenti Isola d’Ischia, dice la sua. Ed esordisce con un primo dato di fatto: «Mi sembra che tocchi sempre a me il compito di dire come stanno realmente le cose».

Già, come stanno? «Sento tutti questi proclami sulla ripresa, .ma io farei un’analisi più corretta, con dei dati reali che raccolgo da un confronto con i reali protagonisti (i commercianti). Se poi passare da zero a uno è ripresa, allora siamo in ripresa… Al momento si lavora solo nel weekend, che poi non è nemmeno un vero weekend, visto che si lavora un po’ il venerdì, il sabato va bene, ma la domenica zero. Il settore della ristorazione (bar e ristoranti) lavora bene in questi giorni, mentre i settori più a rischio di fallimento, che risentono maggiormente della stretta, sono: scarpe, abbigliamento, prodotti tipici, souvenir, gioielleria. Dati, questi, che vanno ad aggiungersi a quelli già sconfortanti degli ultimi anni».

Come se non bastasse la crisi da pandemia, ci si mettono anche scelte poco lungimiranti da parte dei Comuni.

Pezzullo infatti evidenzia: «Dobbiamo poi fare i conti con tutti i lavori pubblici che si stanno eseguendo, oggi l’isola è un cantiere a cielo aperto con tanti disagi per chi sceglie Ischia per le vacanze. Come al solito non siamo pronti ad accogliere i turisti: servizi scadenti, bus, aliscafi e traghetti con corse ridotte».

Il presidente di Confesercenti come al solito cerca di guardare oltre le apparenze e di fare un discorso propositivo. Restano però i dubbi: «Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha annunciato che a breve verrà creato un documento speciale a livello europeo che consentirà vacanze a prova di Covid-19. Si contano anche le prime registrazioni, nei mesi più caldi. Il ministro annuncia l’intenzione di “far partire il green pass, lo chiamerei lasciapassare, per l’estate”. Ma comunque, la situazione non è chiara. E il panorama non è omogeneo. Garavaglia infatti spiega che il green pass “prevede tre dati: o si è vaccinati o non lo si è. Se si ha avuto il Covid e si è guariti. Oppure ci si sottopone a un tampone e se è negativo, si può viaggiare”. A me sembra che stia parlando dell’estate 2022…».

L’analisi di Pezzullo prosegue: «Secondo l’Associazione di categoria degli albergatori, la regione Campania è quella che appare messa peggio. Costanzo Iaccarino, vice presidente di Federalberghi nazionale e presidente dell’associazione di settore regionale, interviene: “Io sono un ottimista, ma la situazione è talmente confusa che le previsioni al momento possono essere solo quelle di un disastro. Fino a quando non si capirà che in Italia, e soprattutto in regioni come la Campania, i numeri del turismo e del fatturato che genera sono talmente alti da richiedere grande pianificazione, non sarà possibile risollevarci”. Ma intanto i mesi da aprile a giugno, prediletti in particolare dagli stranieri, sono considerati ormai bruciati dagli operatori del comparto. Ad intervenire anche il primo Ministro Mario Draghi, che conferma che le riaperture avverranno solo in sicurezza, con necessarie misure».

Cosa potrei aggiungere? Un impegno delle Amministrazioni locali, preoccupandosi più di salvare la stagione turistica e non delle campagne elettorali, con dei “grandi eventi” come ha fatto Forio. A luglio sicuramente il numero degli ospiti crescerà, ma… che Dio ce la mandi buona».

Nonostante il sole e il caldo, dunque, ancora tante nubi sull’estate 2021.