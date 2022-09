Pezzullo: «Lotta agli ambulanti abusivi? Se ne ricordano solo ora!»

Dopo una estate intera trascorsa a richiedere i controlli contro gli ambulanti abusivi, il presidente di Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo ha assistito allo spiegamento di forze sugli arenili di Forio. Quando siamo ormai a metà settembre… Oltre al danno, anche la beffa per la categoria. Ma Pezzullo commenta a suo modo e ipotizza anche la ragione di questo tardivo impegno. Una questione di soldi…

Il presidente di Confesercenti va giù duro: «Settembre, per tanti, è il mese più bello per tranquillità e bellezza del mare. Forse lo è anche per la nostra Polizia Municipale, impegnata il 14 settembre nella lotta contro gli ambulanti abusivi. Una task force di 10 unità, con a comando il luogotenente Antonio D’Aniello, pattugliava le spiagge di Forio con grande attenzione. Peccato che tale servizio fosse stato richiesto dalla Confesercenti già dall’inizio della stagione turistica per contrastare concretamente il fenomeno in pieno periodo di attività commerciale. Nessuna risposta alle pec inviate ai Comuni e ai comandanti delle Polizie Municipali. Perché questa attività è partita con forte ritardo? Spero ciò non coincida con l’erogazione del contributo previsto dal decreto “spiagge sicure”.

Allora i Comuni fanno questo servizio solo se possono incassare i soldi? Infatti, forse non tutti sanno che i nostri Enti locali hanno beneficiato di 35mila euro per l’erogazione di questo servizio.

Perché non lo attivano in piena estate, quando le spiagge sono prese d’assalto da tutti gli abusivi? E, soprattutto, qual è il destino del centro storico, dove si continua a vendere abusivamente, ormai abbandonato a se stesso, e di tutte le aree limitrofe non previste dal Decreto?».

Tutte domande che le Amministrazioni comunali, quella di Forio in primis, preferiscono lasciar cadere: «Nessuna risposta, se non il dubbio della malafede che nasce dal mancato rispetto nei confronti della categoria dei commercianti, che sono le sentinelle del territorio, coloro che pagano le tasse e corrono dietro al caro energia. Una situazione offensiva e ridicola che merita chiarezza!», conclude Pezzullo.

E guardando la locandina con cui il Comune di Forio sostiene questa iniziativa “fuori tempo” si ha la sensazione, davvero, dei soldi buttati. Un obbrobrio sotto tutti i punti di vista. Una schifezza che più schifezza non si poteva immaginare!