Pezzullo: «I sindaci si attivino per il Distretto del Commercio!»

Si lavora per il Distretto del Commercio, un’opportunità di sviluppo che però buona parte dei Comuni isolani, con l’eccezione di Forio, non sembra determinati a cogliere. Francesco Pezzullo, presidente di Confesercenti Isola d’Ischia, ha partecipato all’incontro in Regione con i responsabili, tra i la dott.ssa Michelino, l’assessore alle attività produttive Marchiello, e il presidente di Confesercenti Campania dott.Schiavo.

Pezzullo su questo tema come sempre si esprime con chiarezza ed evidenzia le criticità: «Nel mio intervento, ho voluto sottolineare l’importanza del Distretto nel garantire numerosi servizi utili al contrasto della “desertificazione d’imprese”, alla creazione di un forte brand commerciale per la comunità e di incentivo per la nascita di nuove attività, in particolar modo per realtà territoriali come la nostra.

La Confesercenti fa la sua parte come braccio operativo in forte collaborazione con le Amministrazioni. E’ il caso del Comune di Forio, dove, in piena sintonia e in qualità di fondatore, è stato approvato il Distretto del Commercio».

Ma pochi amministratori hanno risposto positivamente come Del Deo, attivandosi per l’istituzione: «Il mio rammarico – evidenzia Pezzullo -, come già sottolineato nel suo intervento dall’assessore Marchiello, è proprio la mancata attenzione dei sindaci e delle Pubbliche Amministrazioni, anche sulla nostra Isola, nel cogliere tutte le potenzialità di questo strumento.

Spero che i Comuni ascoltino l’invito e, come tante altre realtà regionali, anche la nostra isola, in tutte le sei amministrazioni, si attrezzi entro la scadenza del 30 Giugno 2023. Ne vale la pena, facciamolo per i nostri commercianti e imprenditori!».