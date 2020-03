Pezzullo: “Bene la sospensione della tari a Forio, ma serve di più”

In questo momento storico in cui, davvero, sia le famiglie che le imprese sono messe a dura prova da limitazioni e restrizioni previste dai dispositivi emanati dal Governo per contrastare questa epidemia da Covid-19, l’amministrazione comunale di Forio ha posto in essere una iniziativa molto interessante: lo slittamento in avanti della prima scadenza per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

“Voglio innanzitutto ringraziare pubblicamente il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Forio – dichiara Francesco Pezzullo, presidente ConfEsercenti Ischia – per la tempestività con la quale sono stati bloccati e slittati in avanti i pagamenti della tari.”

Una iniziativa volta alla cittadinanza tutta…

“Esatto, una bella ed utile iniziativa che, però, a mio parere può e deve essere accompagnata anche da altri interventi.”

Si spieghi meglio

“Date le problematiche che tutto il territorio nazionale sta vivendo, il forte momento di crisi e difficoltà causato alle categorie di commercianti ed artigiani anche sull’isola d’Ischia a seguito dell’epidemia di covid-19, coronavirus, che ha interessato l’intera anche buona parte dei paesi del mondo e visti anche i recenti provvedimenti di urgenza emanati dal Governo e dalle Regioni che hanno imposto limiti alla circolazione dei cittadini e divieti alla circolazione degli stranieri portando ad un repentino crollo del mercato, specie a quello legato al turismo ed al commercio, zoccolo duro del nostro territorio le amministrazioni comunali dell’isola d’Ischia potrebbero farsi carico di assicurare preliminarmente una sospensione del pagamento di tutte le tasse e tributi locali e lo slittamento dell’invio delle bollette a scadenza dei tributi e tasse comunali (Iuc – Imposta unica comunale (Imu-Tari-Tasi, Tassa per il suolo pubblico e di affissione) e valutare forme di sgravio e/o di deroga al pagamento delle stesse.”

Una richiesta chiara e netta che punta a dare il massimo beneficio al tessuto economico del paese.

“La sospensione di tutti i tributi comunali sarebbe una vera e propria boccata di ossigeno per il comparto, ma ovviamente non sarebbe il solo provvedimento da prendere. Sappiamo che l’argomento è molto difficile e delicato e, per questo, chiediamo di poter dare il nostro contributo attraverso la costituzione di un tavolo di incontri, anche telematico, per un continuo raffronto sulle problematiche connesse al Coronavirus.!