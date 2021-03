Pezzullo: «Bene la riunione, ma nessun risultato concreto»

Non poteva mancare il commento preciso, ma anche come al solito pungente di Francesco Pezzullo alla riunione di lunedì mattina al municipio di Ischia con gli assessori regionali Fortini e Casucci. Un momento che poteva rappresentare certamente una occasione per un dibattito sulle cose concrete e sulle soluzioni. Un’occasione persa.

«Come rappresentante di categoria – esordisce il presidente di Confesercenti Isola d’Ischia -, non posso che essere felice dell’evento. Ischia ritorna al centro di un dibattito regionale ed è capace di fare gruppo».

Subito però arrivano le critiche: «Tuttavia non posso non evidenziare la confusione organizzativa e nei temi proposti. Io sono stato informato domenica pomeriggio e non conoscevo nemmeno l’oggetto della riunione.: il piano vaccinale? Il recovery plan? La ripresa turistica? Tutti temi accennati ma non con concretezza. In particolar modo sul recovery plan che l’assessore Casucci ha evidenziato».

Quindi Pezzullo entra nei dettagli e nelle proposte concrete, come è suo costume: «Non si sono proprio tenuti in considerazione i punti programmatici, né le linee guida (transizione ecologica, infrastrutture etc). Il vero punto però resta il modello europeo previsto per le Baleari e le isole greche, delle zone “Covid free” che garantiscano una reale ripartenza. Il governatore De Luca vuole creare subito le zone Covid free, le isole in primis, ma speriamo di non arrivare tardi rispetto ai nostri competitor nell’intercettare i migliori flussi o la migliore qualità. Infatti spesso si dimentica che la nostra isola partecipa al 40% del Pil della Regione Campania».

E chiude con un ammonimento su come programmare la ripresa turistica: «Accoglienza sì, ma non servilismo. E non dimentichiamo l’occasione che ci offre Procida».

Come sempre dal presidente di Confesercenti arrivano suggerimenti intelligenti pratici. Come al solito, ci chiediamo se verranno tenuti nella debita considerazione.