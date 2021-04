Pesci d’aprile e obiettività ! #4WD

Sto ancora ridendo come un matto dopo i due splendidi pesci d’aprile lanciati dal nostro Direttore. Si è trattato di autentiche genialate, rese credibili da una serie di particolari giostrati nei vari periodi con grande maestria e degni dell’eredità di quel Domenico Di Meglio che, per primo, lanciò questa divertentissima tradizione. Anche il lettore più attento e affezionato al giornale, nel leggere i tratti salienti di quei due pezzi (sia quello della toponomastica ad usum delphini adottata da Gaudioso contro gli Starzesi sia quello di “Ischia Suv Free” ad opera di Del Deo), è stato sicuramente pervaso da uno stupore e una curiosità iniziali che chiaramente, nel corso della lettura, si sono tramutati in un momento del tutto esilarante e senz’altro da consigliare.

Questo modo di fare giornalismo “targato Ischia” rappresenta, a modo suo, un fiore all’occhiello che va ben oltre l’ambito del nostro Giornale e della crisi profonda che le vendite del “cartaceo” stanno attraversando da lungo tempo, soppiantate sempre di più dall’online. Proprio l’altro giorno, in aliscafo delle 8.40, notavo che nonostante fosse gremito non c’era un solo passeggero con un quotidiano tra le mani. E una volta di certo non era così!

In contrapposizione alla buona lettura de “Il Dispari” di ieri, vi è poi la mezza “intossicata” da ascrivere al modo beceramente partigiano dei più autorevoli quotidiani nazionali di trattare la notizia delle nuove capogruppo del PD in Parlamento. Oggi la mossa di Letta viene esaltata come un’apertura avanguardistica che favorisce la parità di genere e di accesso ai ruoli che contano in politica; non più tardi di tre anni fa, invece, la stessa scelta ad opera di Silvio Berlusconi venne additata come un favoritismo a due componenti del cerchio magico azzurro, rispolverando più o meno velatamente la vena sessista che ispirerebbe il leader di Forza Italia e le sue “gesta” da anziano ed incallito tombeur de femme.

Evviva l’obiettività!