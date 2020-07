Peschette dolci ripiene | Le delizie di Daniela

Daniela Scotti | Adoro la frutta estiva per i suoi colori vivi e vitaminici, i sapori freschi e dolci e i profumi delicati e legati a ricordi dell’infanzia. Uno dei miei frutti preferiti è sicuramente la pesca in tutte le sue molteplici consistenze e varianti. Ed è a lei che oggi dedico questa irresistibile dolce ricetta. Le Peschette dolci e ripiene sono dei dolcetti buonissimi, freschi e delicati che non possono mancare perché piacciono veramente a tutti e sono apprezzatissimi anche per il ricordo un po’ “vintage” che fanno affiorare ad ogni morso.

Ingredienti e Procedimento:

per la base:

150 gr Farina 00, 20 gr Fecola di patate, 70 gr Burro fuso, 60 gr di zucchero semolato, 1 uovo intero, 5 gr Lievito per dolci vanigliato, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un limone non trattato.

In una ciotola unire le farine e il lievito a fontana e al centro versare l’uovo, il burro, il sale e lo zucchero, la buccia grattugiata ed impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto liscio e compatto. Far riposare coperto per mezz’ora.

Procedere poi a formare dei rotoli lunghi di pasta da tagliare a pezzetti e poi formare delle palline tutte della stessa misura. Posizionarle su una teglia da forno ricoperta di carta forno ed infornare a 160° statico per 15 minuti circa. Sfornare e far raffreddare bene.

Preparare una crema pasticcera al limone :

3 uova, 60 gr di farina 00, 40 gr Zucchero semolato, 350 ml latte intero e la buccia intera di un limone non trattato.

Far addensare il tutto in un pentolino, formando una crema liscia e lucida, poi coprire e far raffreddare bene.

Per la bagna:

Liquore Alchemers q.b. e zucchero semolato.

Inserire in una sac a poche la crema pasticcera.

Mettere in una ciotola il liquore e in un’altra lo zucchero semolato.

Assembliamo le Peschette.

Immergiamo le cupolette di pasta nel liquore, scoliamo, rotoliamo nello zucchero, posizioniamo al centro di una di esse un po’ di crema ed uniamo all’altra metà.

Procediamo così fino a creare tante fantastiche e buonissime Peschette, decoriamo con qualche fogliolina di menta fresca. Et voilà !

I SEGRETI DI DANIELA:

In questa ricetta la precisione è fondamentale

Usate una bilancina e pesate ogni

pallina di pasta ( 25/30 gr ciascuna)