Pescatore sportivo sanzionato per pesca subacquea in Area Marina Protetta davanti alle coste di Casamicciola

Questa mattina, nell’ambito dell’attività di polizia marittima della dipendente motovedetta della Guardia di Finanza è stato sanzionato un pescatore subacqueo sportivo intento a svolgere l’attività nell’ambito della zona Vietata dell’area marina protetta “Regno di Nettuno” ed in particolare il pattugliatore della GdF ha individuato un pescatore subacqueo all’esterno del braccio portuale. L’uomo è stato identificato, rimediando poi il sequestro attrezzatura e del pescato, nonché un verbale con contestazione della sanzione amministrativa .

L’attività di pesca è vietata da regolamento dell’Area marina protetta nonché dalla Legge quadro sulle Aree Marine Protette (legge n° 394 del 06/12/1991 e succ. mod.) e prevede l’elevazione nei confronti del soggetto in questione di una sanzione amministrativa di una cifra come 1.031 euro, nonché il sequestro per la successiva confisca degli attrezzi utilizzati per la pesca. In questo caso, un fucile subacqueo in possesso del pescatore al momento dell’accertamento. L’attività si inquadra in una più ampia attività di vigilanza sulla pesca marittima posta in essere dai militari In azione congiunta con l’Ufficio Circondariale Marittimo, che nei giorni scorsi ha già visto l’elevazione di diversi verbali amministrativi, sia per vendita di prodotto ittico privo di tracciabilità, in violazione della normativa sulla pesca marittima nazionale e comunitaria, nonché sanzioni per attività in violazione di quanto disposto dal Codice della Navigazione.