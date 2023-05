Pesca illegale in zona A, sequestrata una rete da posta nel Regno di Nettuno

Una rete da posta lunga due chilometri è stata individuata, prelevata e posta sotto sequestro nella zona A dell’area marina protetta Regno di Nettuno, nella zona della Secca della Catena, tra le isole d’Ischia e Procida, considerata un sito di immersione di straordinaria bellezza.

L’operazione è stata portata a termine dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, coordinato dal tenente di vascello Antonio Cipresso , dopo l’individuazione di due segnalamenti, con relativi attrezzi da pesca, in collaborazione con lo staff dell’area marina protetta. Non è stato al momento identificato il proprietario del materiale.

“Continuiamo a tenere alta l’attenzione, in sinergia con la guardia costiera, sulla biodiversità del nostro mare, stigmatizzando chi opera in spregio e in violazione delle normative, che puntano proprio a tutelare gli ecosistemi del Regno di Nettuno”, sottolinea il direttore dell’area marina protetta, Antonino Miccio.