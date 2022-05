Pesarola uno di noi! E il Torino ringrazia!

I grandi attori dello sport locale, quelli che fondano la loro azione sulla discriminazione, sul razzismo locale e sull’aggressione degli altri, oggi pomeriggio si stanno organizzando per innalzare un TOTEM di ringraziamento al mitico PESAROLA. E’ solo grazie a Sasso, infatti, che Mondo Sport, è riuscito ad organizzare un allemento per Torino al Rispoli. La società che schifa i calciatori ischitani e che li discrimina da anni, oggi pomeriggio, per rimediare alla figuraccia logistica ha chiesto ad una società di calcio giovanile che ha accesso al campo Rispoli grazie a PESAROLA (il campo è, nei fatti, negli orari del Campagnano) di effettuare un’amichevole.

Questo è il vostro livello: fare le cose grazie agli altri. Mondo brutto sport.