Persico al civile, Lojodice al penale: ecco i togati per la sezione distaccata dell’isola

Il Tribunale di Napoli ha formalizzato, con il decreto n. 216/2025 del 23 giugno scorso, l’assegnazione d’ufficio di due nuovi magistrati alla sezione distaccata di Ischia, ponendo così termine a una lunga e critica vacanza degli organici sia nel settore civile che in quello penale. A ricoprire i due posti rimasti finora scoperti saranno il dott. Francesco Persico e la dott.ssa Margherita Lojodice.

Le assegnazioni per Ischia: chi sono i nuovi giudici

Il dott. Persico sarà assegnato al settore civile, vacante dal lontano 15 febbraio 2018, mentre la dott.ssa Lojodice prenderà servizio nel settore penale, vacante dal 26 agosto 2024. Entrambi sono stati designati d’ufficio, in quanto non sono pervenute domande di assegnazione spontanee per i posti messi a concorso con il decreto n. 120/2025.

La nomina del dott. Persico è avvenuta in applicazione delle norme tabellari interne (art. 138 comma 3, e artt. 153-154 della circolare consiliare), che prevedono che tra i magistrati non assegnati a domanda, quello con minore anzianità sia destinato a colmare i vuoti più risalenti. Proveniente da funzioni requirenti in un ufficio dello stesso distretto, il dott. Persico è stato obbligatoriamente destinato a funzioni giudicanti civili.

La dott.ssa Lojodice, invece, è stata individuata per il posto penale nonostante la sua esperienza pregressa si collochi interamente nel settore civile. La scelta, come sottolinea il decreto, è frutto di una contingenza fortuita: nessuno dei magistrati in attesa di assegnazione ha mai esercitato funzioni penali. Tuttavia, l’urgenza di copertura del posto e la fine della soluzione provvisoria di trattazione dei fascicoli penali nella sede centrale del tribunale hanno reso inevitabile tale destinazione.

Un approfondimento sul percorso di assegnazione

L’assegnazione dei due magistrati a Ischia si colloca al termine di un complesso iter concorsuale per la copertura dei cosiddetti posti di risulta, cioè quei ruoli rimasti vacanti dopo i trasferimenti disposti con i precedenti decreti n. 120, 128 e 130/2025. La procedura, formalmente aperta con il decreto n. 173/2025, ha coinvolto un ampio numero di candidati, ma non ha fatto registrare alcun interesse spontaneo per i posti di Ischia.

La scelta di assegnare d’ufficio magistrati di nuova destinazione è quindi scaturita come extrema ratio, dopo che tutti i tentativi di copertura a domanda erano andati deserti. Le norme tabellari interne prevedono che in tali casi si proceda alla designazione secondo criteri rigidamente oggettivi: il più giovane in ruolo tra i non collocati riceve l’incarico nella sede con vacanza più risalente. Da qui, le assegnazioni al dott. Persico e alla dott.ssa Lojodice.

Un contesto di sofferenza strutturale

Il quadro che emerge dalla lettura integrale del decreto è quello di un Tribunale afflitto da gravi carenze d’organico, che richiedono continui aggiustamenti e deroghe alle regole generali. Basti pensare che anche altri settori cruciali, come la sezione GIP/GUP di Napoli, hanno richiesto interventi eccezionali, con assegnazioni d’ufficio per far fronte a scoperture massive e protratte.

La situazione della sezione distaccata di Ischia è però emblematica per la sua marginalità istituzionale, che rende spesso poco attrattiva la sede per i magistrati, nonostante l’elevata esigenza di garantire continuità ed efficienza al servizio giustizia sull’isola.

L’assenza prolungata di giudici togati ha costretto, nel recente passato, a soluzioni provvisorie con trasferimento in sede centrale delle cause più delicate, in particolare quelle ambientali ed edilizie.

Il provvedimento adottato dalla Presidenza del Tribunale — guidata dalla dott.ssa Elisabetta Garzo — va quindi letto anche come un atto di responsabilità istituzionale volto a ristabilire l’operatività ordinaria in un presidio giudiziario periferico, ma strategico.

Il dott. Persico e la dott.ssa Lojodice entreranno in servizio a Ischia nei prossimi giorni, in attesa della formalizzazione definitiva dei decreti esecutivi. Le loro assegnazioni segnano un passo importante verso la normalizzazione dell’attività giudiziaria in una delle sedi più delicate e meno coperte dell’intero distretto di Napoli.

Le altre nomine

Accanto alle assegnazioni d’ufficio per la sezione distaccata di Ischia, il decreto n. 216/2025 ha definito un ampio quadro di nomine sia a domanda che d’ufficio per completare la copertura dei posti vacanti presso il Tribunale di Napoli.

Tra le assegnazioni deliberate a seguito di interpello, spicca quella del dott. Ulisse Forziati, destinato alla Terza sezione civile: forte della sua anzianità e della coerenza del percorso professionale, ha prevalso sugli altri candidati. Per la Nona sezione penale, la scelta è ricaduta sulla dott.ssa Valentina Gallo, premiata per la solida e continuativa esperienza maturata in ambito penale. Nella Decima sezione penale è stato invece assegnato il dott. Dario Gallo, la cui lunga anzianità nel ruolo ha escluso automaticamente tutti gli altri concorrenti. Alla sezione GIP/GUP, infine, è stata destinata la dott.ssa Simona Iavazzo, nonostante non possedesse i requisiti ordinari: la sua nomina è avvenuta in deroga, per far fronte a una situazione di estrema scopertura.

Accanto a queste nomine a domanda, il Tribunale ha provveduto a collocare d’ufficio altri magistrati rimasti senza sede dopo le precedenti procedure. La dott.ssa Monica Marrazzo è stata destinata alla sezione GIP/GUP, andando a colmare uno dei posti più scoperti dell’intero ufficio giudiziario. La dott.ssa Manuela Massimo Esposito, già sostituto procuratore, è stata assegnata alla Prima sezione civile, gruppo Famiglia, in coerenza con il vincolo tabellare che impone la destinazione a funzioni giudicanti civili.

Infine, la dott.ssa Nunzia Tesone, la cui domanda non è stata accolta in alcuna delle sedi messe a concorso, è stata temporaneamente confermata alla Sesta sezione civile, in attesa di una futura collocazione, vista l’assenza di una previsione normativa che consenta un’assegnazione d’ufficio immediata nel suo caso.

LA DOTT.SSA MARGHERITA LOJODICE

Il profilo del nuovo giudice penale assegnato alla Sezione distaccata di Ischia

La dott.ssa Margherita Lojodice, entrata in magistratura con decreto ministeriale del 2 maggio 2013, è stata assegnata d’ufficio al settore penale della sezione distaccata di Ischia a seguito del mancato accoglimento della sua domanda per altri posti pubblicati nei recenti interpelli. Magistrato con esperienza nel settore civile, la dott.ssa Lojodice si è vista destinare un incarico in ambito penale resosi necessario per la completa assenza di candidati con competenze penalistiche tra coloro rimasti privi di assegnazione. Si tratta di una soluzione d’emergenza, adottata per porre fine alla gestione transitoria delle cause penali ischitane da parte della sede centrale.

Nel provvedimento che dispone la sua assegnazione, la Presidenza del Tribunale sottolinea come l’urgenza di copertura non permetta ulteriori rinvii, ritenendo “inopportuna l’ulteriore proroga della soluzione eccezionalmente e provvisoriamente adottata” per il settore penale dell’isola.

Il decreto: Posto di giudice presso la Sez. Dist. Ischia – sett. penale (vac. 26/08/2024)

Il posto presso il settore penale della Sezione Distaccata di Ischia è stato pubblicato con il decreto n. 120/2025 di attivazione della procedura concorsuale. Non essendo pervenute domande di assegnazione, anche tale posto dovrà essere assegnato d’ufficio secondo l’ordine di priorità indicato dall’art. 138 co. 3 cit. In ordine alle imprescindibili esigenze di copertura del predetto posto si richiamano le considerazioni già espresse nel decreto n. 120/2025 di attivazione del concorso, poste a fondamento della primigenia scelta di pubblicazione dello stesso, evidenziando l’inopportunità di ulteriore proroga della soluzione eccezionalmente e provvisoriamente adottata (con i decreti n. 69 e 78/2025) di imporre la trattazione in sede centrale dei processi sottratti alla competenza dei giudici onorari e delle procedure consiliari in materia edilizia ed ambientale.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 153 lett. a) e 154 circ. cit. tale posto dovrà, quindi, essere assegnato alla dr.ssa Margherita Lojodice, magistrato con minore anzianità di ruolo, dopo il dr. Persico, tra coloro che non hanno trovato collocazione a domanda. La scelta di assegnare a tale posto un magistrato che ha sempre operato nel settore civile discende dalla fortuita circostanza che nessuno dei magistrati ancora privi di assegnazione (i dottori Tesone, Marrazzo e Lojodice) ha svolto funzioni penali e la dr.ssa Massimo Esposito, in quanto proveniente da un Ufficio del distretto in cui esercita funzioni requirenti, deve essere assegnata a funzioni civili. Né può ipotizzarsi che, stante le notorie eccezionali esigenze di copertura di tale posto, si possa ulteriormente rinviare l’assegnazione di un magistrato togato al settore penale della Sezione Distaccata. Il posto in esame va, pertanto, assegnato al dr. Margherita Lojodice, magistrato in attesa di prima assegnazione a seguito di trasferimento.

IL DOTT. FRANCESCO PERSICO

Il nuovo giudice civile di Ischia tra cambio di funzioni e assegnazione strategica

Il dott. Francesco Persico, magistrato con decreto ministeriale del 2 maggio 2013, è stato assegnato d’ufficio al settore civile della sezione distaccata di Ischia, vacante dal 2018. L’assegnazione è avvenuta a seguito della sua mancata collocazione nei posti messi a concorso e pubblicati nei recenti interpelli.

Proveniente da funzioni requirenti presso un tribunale del medesimo distretto, il dott. Persico è stato destinato obbligatoriamente, ai sensi delle norme tabellari, a funzioni giudicanti civili, trattandosi di prima assegnazione dopo il trasferimento. Questa riconversione professionale, benché prevista dalla normativa interna, rappresenta un passaggio delicato per ogni magistrato, soprattutto in una sede periferica.

Il posto che il dott. Persico andrà a occupare risultava vacante addirittura dal 15 febbraio 2018: si tratta della scopertura più risalente tra quelle rimaste irrisolte dopo i trasferimenti disposti a seguito del decreto n. 157/2025. Per questa ragione, il suo nome è emerso come prioritario nell’assegnazione d’ufficio prevista dall’art. 138 comma 3 della circolare consiliare.

La sezione civile di Ischia ha vissuto anni di sotto-organico e di gestione intermittente dei fascicoli. L’arrivo del dott. Persico rappresenta una prima risposta strutturale a queste criticità, anche se dovrà essere accompagnato da ulteriori interventi per consolidare la presenza della giustizia togata sull’isola.

Il decreto Posto di giudice presso la Sez. Dist. Ischia – sett. civile (vac. 15/02/2018)

Il posto presso il settore civile della Sezione Distaccata di Ischia, vacante dal 15.02.2028, è stato pubblicato con il decreto n. 120/2025 di attivazione della procedura concorsuale. Non essendo pervenute domande di assegnazione, tale posto, di più risalente scopertura tra quelli pubblicati e rimasti vacanti, dovrà essere assegnato d’ufficio secondo l’ordine di priorità indicato dall’art. 138 co. 3 cit. In ordine alle imprescindibili esigenze di copertura del predetto posto si richiamano ancora una volta le considerazioni già espresse nel decreto n. 120/2025 di attivazione del concorso, poste a fondamento della primigenia scelta di pubblicazione dello stesso.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 153 lett. a) e 154 circ. cit. tale posto dovrà, quindi, essere assegnato al dr. Francesco Persico, magistrato con minore anzianità di ruolo tra coloro che non hanno trovato collocazione a domanda. Il dr. Persico, peraltro, è stato assegnato a questo Ufficio Giudiziario con la delibera consiliare del 9 aprile 2025 che, in considerazione delle funzioni requirenti dallo stesso finora esercitate presso un tribunale dello stesso Distretto, impone la sua assegnazione a funzioni giudicanti civili. Il posto in esame va, pertanto, assegnato al dr. Francesco Persico, magistrato in attesa di prima assegnazione a seguito di trasferimento.