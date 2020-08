Perrella moroso, il Comune revoca la concessione per il porto turistico

Acque agitate a Lacco Ameno. Il contenzioso tra il Comune e “Marina di Capitello Scarl”, la società che fa capo a Giuseppe Perrella e che gestisce il porto turistico, finisce ora dinanzi al Tar. Ad originare lo scontro, il mancato pagamento del canone per l’anno 2019, pari a 170.000 euro. L’Ente, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo poi sospeso dal Tribunale, è ricorso alle “maniere forti”. Il 14 agosto il dirigente del Settore Lavori Pubblici ha emesso infatti un provvedimento di revoca della concessione quinquennale per la gestione degli ormeggi destinati alla nautica da diporto.

Una batosta, in piena stagione turistica. Ma Perrella si è rivolto ai giudici amministrativi per ottenerne dapprima la sospensione e quindi l’annullamento. Convinto di essere dalla parte della ragione. Infatti la tesi della società a sostegno del mancato pagamento sono i mancati introiti della stagione 2019 a causa dei ritardi del Comune nell’esecuzione dei lavori durante la stagione invernale. Tanto da evidenziare un danno che ammonterebbe a 300.000 euro. Una cifra di molto superiore al debito nei confronti dell’Ente. Ed infatti nel ricorso al Tar si giustifica il mancato pagamento «per fatto riconducibile a comportamento colpevole dell’amministrazione comunale di Lacco Ameno che ha violato i principi di correttezza e buona fede ex articolo 1175 del codice civile nell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla convenzione».

I lavori eseguiti dal Comune per il consolidamento della scogliera esterna del porto avevano condotto alla adozione di ordinanze interdittive da parte dell’Ufficio circondariale marittimo nel periodo tra il 21 novembre 2018 e il 30 maggio 2019. Ma addirittura, secondo quanto si legge nel ricorso, “Marina di Capitello” sarebbe rientrata nella disponibilità delle aree oggetto della concessione solo agli inizi di luglio. Subendo gravissimi danni per aver dovuto rifiutare le prenotazioni.

Infine, la società porta all’attenzione del Tar anche la pessima qualità dei lavori. La mancata realizzazione delle opere a difesa della costa avrebbe esposto il porto turistico alle mareggiate. Ed infatti le strutture e i pontili hanno subito danni ingenti, che la “Marina di Capitello” ha dovuto riparare a proprie spese. Il danno economico viene quantificato in 173.000 euro.

Da una parte il Comune che adotta la revoca in pieno agosto per incassare i 170.000 euro del 2019; dall’altra Perrella che vanta danni ben più cospicui e accusa l’Ente per le modalità di svolgimento dei lavori. La palla passa ora ai giudici amministrativi.