Pericolo Sopraelevata a Ischia, chiusa la strada privata sottostante

Quella crepa sul nastro di asfalto che attraversa la Sopraelevata nelle immediatezza del ponte Melan non era passata inosservata ed erano stati molti i cittadini a denunciarne la pericolosa presenza. Ma prima ancora vi erano state altre segnalazioni dei residenti della zona che erano preoccupati per la staticità della sopraelevata e la propria incolumità nell’utilizzare una strada privata sottostante , segnalazioni che oggi sono state ripetute e hanno interessato i Vigili del Fuoco che, prontamente, hanno chiuso la stradina e allertato i tecnici del Comune di Ischia che dovranno celermente intervenire.

Scrive Angela Sena: “Visto che non si interviene sulla crepa della superstrada, altezza ponte Melan,dove sotto passa la nostra stradina privata(cadono pietre)ho allertato i vigili. Hanno chiuso la nostra strada privata perché c’e’ pericolo.Hanno allertato i tecnici del Comune di Ischia,per la messa in sicurezza di quest’ultima.Dovrebbero venire domani mattina . Hanno mandato un fonogramma a Na per denunciare il fatto.Ci hanno dato il permesso di uscire dalla superstrada. La domanda sorge spontanea:MA PASSARE SUL PONTE NON È PERICOLOSO?Aggiungo che è stata fatta una denuncia al Comune più di un anno fa,protocollata.”

La Sopraelevata, che da strada secondaria e “extra urbana” é diventata tra le più trafficate del comune di Ischia in quanto a causa dei divieti e ZTL attive tutti i veicoli sono costretti a percorrerla, torna così al centro di accese discussioni sulla sicurezza di testo comportante tratto viario. Tra manutenzione dei tunnel, illuminazione e manto stradale, infatti, sono tanti gli interventi che i residenti (e non solo) dell’area chiedono a gran voce da fin troppo tempo.

Sarà questa la volta buona per una indagine completa sullo stato di salute della strada?

Foto angela sena