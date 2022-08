Pericolo crollo, chiuso il Pio Monte di Casamicciola Terme

Crolli e possibili cedimenti al vecchio complesso del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme. La Soprintendenza di Napoli, ha autorizzato l’omonimo Ente Morale proprietario dello stabile alla parziale messa in sicurezza delle aeree più a rischio. La necessità si è posta a seguito dei recenti fatti che hanno riguardato lo stabile sulla ex SS 270 con i diversi crolli occorsi al portone di ingresso secondario sulla via Pio Monte della Misericordia.

Per consentire le operazioni è stata disposta, pertanto, dal comune di Casamicciola Terme la chiara interdizione delle aree. Il provvedimento che dovrà vedere l’approvazione della commissaria prefettizia Simonetta Calcaterra è in via di predisposizione.

Al momento il capo dell’UTC Ing. Michele Maria Baldino ha disposto le prime operazioni di sgombero con l’opposizione della segnaletica temporanea: “Si avvisa che da domani (oggi, ndr) mercoledì 3 agosto 2022 verrà interdetto l’accesso e la sosta in tutta l’area dovendo procedere all’urgenza messa in sicurezza. Tutti i veicoli dovranno pertanto essere immediatamente spostati. I contravventori saranno perseguiti come per legge”.

La situazione che riguarda il tema del fatiscente complesso che domina il litorale Casamicciolese torna di cogente attualità tra incuria, burocrazia e studiate omissioni. Una vicenda che pesa sulla intera comunità isolana e non solo sulla cittadina termale, sulla sua sicurezza e sull’ auspicato sviluppo, oltre che del recupero urbano.