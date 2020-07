Pericolo crollo ad Ischia Ponte, intervengono i Vigili del Fuoco

Sono momenti di attesa e di timore quelli che stanno vivendo alcuni residenti e lavoratori ad Ischia Ponte. I Vigili del Fuoco sono accorsi presso una abitazione su via Luigi Mazzella (altezza bar Ideal) in cui durante dei lavori pare sia stato abbattuto un muro portante. Paura per le abitazioni vicine (soprattutto la sovrastante) e necessario intervento dei Vigili del Fuoco per i sopralluoghi del caso.

Al momento non ci sono altri aggiornamenti.