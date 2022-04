«Pericolo buche a Fondobosso, incidente evitato per un pelo»

Per la serie dissesto stradale, nonostante i tanti soldi spesi dal Comune d’Ischia in lavori su diversi tratti. Ma Enzo Ferrandino evidentemente si è dimenticato di via Fondobosso. E così un cittadino segnala la situazione: «La sede stradale è praticamente distrutta, non si riesce nemmeno a camminare a piedi. Sarà anche vero che è prevista la posa di asfalto, ma mi chiedo se nel frattempo non si possa rimediare a un dissesto veramente pericoloso. Si potrebbero riempire le biche più profonde con un po’ di cemento».

A sostegno della sua sollecitazione, il lettore riferisce una tragedia evitata sotto i suoi occhi: «Ieri sera il conducente di un’auto ha perso il controllo a causa delle buche e per poco non è andato a sbattere contro un motorino. Il ragazzo diciottenne alla guida del ciclomotore si è salvato per un pelo, grazie alla sua prontezza di riflessi nel deviare la traiettoria. Dunque per poco non ci è scappato ancora una volta il morto. E poi a chi avremmo dato la colpa? Alla velocità o alla strada dissesta?».

Una domanda più che opportuna. Allora cosa aspetta il Comune ad intervenire? Che veramente ci scappi il morto? Non sempre la fortuna assiste gli utenti della strada.