Pericoli a via Casamonte, Vico I Torre e Vico II Torre: Pascale ordina il ripristino della sicurezza a 14 residenti

La frana del 26 novembre non permette più leggerezze e, come tutti gli altri comuni, Lacco Ameno ha iniziato ad emettere ordinanze. Quella del 19 dicembre, a firma del sindaco Pascale, ordina il divieto di utilizzo dei terreni e dei fondi siti in via Casamonte, Vico I Torre e Vico II Torre adiacenti e/o prospicienti le strade Comunali, sia ai proprietari, come sopra generalizzati, che a chiunque, a qualunque titolo, occupi i terreni o i fondi in questione e/o abbia titolo a transitare nei suddetti fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza contro il riversamento di terreno, pietrame ed alberi e ramaglie di qualsiasi specie e dimensione sulla superficie stradale.

Ai 14 signori, come sopra generalizzati e/o per nome e per conto degli eredi, quali proprietari dei terreni e dei fondi de quibus, di provvedere ad horas all’esecuzione di tutte le opere ed accorgimenti utili ed opportuni al transennamento, con strutture fisse (recinzioni, barriere provvisorie, paratie, ecc.), idonee ad interdire a chicchessia l’uso delle zone interessate, nonché all’esecuzione dei lavori per la rimozione dei pericoli riferibili allo stato di criticità rilevata e sopra dettagliata.