Perde 35 euro e finge la rapina. Denunciato per procurato allarme dai Carabinieri

L’estate dà alla testa. Un napoletano, ieri sera, mentre viveva il suo sabato foriano si è ritrovato senza i suoi 35 euro in tasca e, per nascondere la sua disattenzione pensa di fare il furbo. L’uomo, infatti, si inventa attore e allerta i militari del 112. I Carabinieri di Ischia raccolgono la chiamata e si allertano per quanto denunciato dall’uomo: “sono stato rapinato”.

Con più auto, come accade per le rapine vere, i Carabinieri arrivano sul posto e iniziano le loro indagini. Basta poco, basta guardare un po’ le immagini delle telecamere di servizio del locale dove l’uomo aveva denunciato la rapina e si scopre l’arcano: si è inventato tutto!

Dopo aver ammesso di essersi inventato tutto, l’uomo è stato denunciato per procurato allarme. La rabbia, in questi casi, è che si occupano risorse preziose come i Carabinieri in servizio e le loro auto per inseguire una invenzione! Assurdo. Davvero ci vorrebbe la sanzione pecuniaria con tanto di risarcimento per chi compie questi gesti assurdi.

Dai controlli foriani, tuttavia, i Militari agli ordini del Cap. Tiziano Laganà hanno anche multato due esercenti del lungomare per aver violato l’ordinanza sindacale che regola l’utilizzo della musica superando gli orari consentiti.