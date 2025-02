Percorso formativo su Innovazione e Intelligenza Artificiale per il Settore Alberghiero

#ILoveIschia Lab di Federalberghi Ischia e Procida con il patrocinio di EBTC presenta un evento unico dedicato alla formazione e all’innovazione nel settore dell’ospitalità. Il percorso formativo è gratuito ed è rivolto ai professionisti del turismo. Si divide in 2 appuntamenti. Il primo si terrà il 7 febbraio e il secondo il 20 febbraio 2025 Entrambi sono ospitati presso il Palazzo del Seminario, nella Sala Conferenza Mons. A.Pagano del Museo Diocesano, a partire dalle ore 15:30.

L’iniziativa mira a fornire agli operatori del settore alberghiero strumenti concreti per migliorare le performance delle proprie strutture, mantenendo un vantaggio competitivo in un mercato sempre più maturo e dinamico. Il settore dell’ospitalità è in continua trasformazione, e l’intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come una risorsa essenziale per ottimizzare i processi, migliorare l’esperienza del cliente e potenziare le strategie di marketing. Questo evento è pensato per introdurre i partecipanti alle principali applicazioni pratiche dell’IA e fornire una visione delle tendenze che definiranno il futuro del turismo.

Il programma dell’evento del 7 febbraio 2025 è realizzato in collaborazione con The Data Appeal Company, specializzata in Data Science e Intelligenza Artificiale al servizio del business di tutti i professionisti della Travel Industry e la bozza di locandina è già pronta.

L’incontro del 7 febbraio 2025 sarà suddiviso in due sessioni principali, guidate da esperti del settore: Parte 1 : Introduzione all’IA nel Turismo A cura di Mirko Lalli – Fondatore e Ceo di The Data Appeal Company – Trend del Futuro : Le principali tendenze che stanno trasformando il turismo, con un focus sull’IA. – Cos’è l’IA? Concetti chiave e potenzialità dell’intelligenza artificiale. – L’IA e i Viaggiatori: Come l’IA sta rivoluzionando la pianificazione e le esperienze di viaggio. – Opportunità per gli Albergatori: Esempi concreti di utilizzo dell’IA nel settore alberghiero.

Parte 2: Strumenti e Applicazioni Pratiche a cura di Silvia Moggia – Product marketing Strategist & Data Storyteller per The Data Appeal Company in più gestisce il Boutique hotel di famiglia a Levanto – Cassetta degli Attrezzi: Le soluzioni IA più efficaci per gli albergatori. – Automazione e Efficienza: Ottimizzare operazioni e processi gestionali con l’IA. – Customer Experience: Personalizzazione dei servizi e gestione delle recensioni online. – Marketing e Comunicazione: Utilizzo dell’IA per creare contenuti e implementare strategie di marketing innovative. Obiettivo del Corso Dotare i partecipanti di una solida base di conoscenze sull’IA e sulle sue applicazioni pratiche, aiutandoli a integrare queste tecnologie nelle loro strutture.

Anche l’incontro del 20 febbraio 2025 offrirà strumenti pratici e informazioni ulteriori su come utilizzare l’intelligenza artificiale in hotel con un approfondimento sulle machine learning e strategie di marketing.

L’evento è aperto ad albergatori, direttori di hotel, responsabili marketing e revenue manager, oltre a chiunque voglia restare al passo con l’innovazione nel settore turistico. Esplorare le infinite possibilità offerte dall’intelligenza artificiale e prepararsi a cogliere le sfide e le opportunità del futuro dell’ospitalità … è un’opportunità da non perdere !

L’evento è gratuito. Per partecipare occorre registrarsi su eventbrite : https://www.eventbrite.com/e/biglietti-innovazione-e-intelligenza-artificiale-in-hotel-preparati-al-futuro-1222130478159?aff=oddtdtcreator

Per informazioni contattare la segreteria di Federalberghi Ischia e Procida : federalberghiischia@gmail.com