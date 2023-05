Percorsi di Solidarietà per l’Unicef – seconda edizione

“Percorsi di solidarietà” nasce da un’idea dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” con il patrocinio del comune di Lacco Ameno e la collaborazione degli Amici UNICEF isola d’Ischia. La manifestazione, alla sua seconda edizione, si svolgerà domenica 28 maggio a partire dalle ore 10 nel comune di Lacco Ameno con l’intento di coinvolgere alunni e famiglie, offrire loro la possibilità di condividere, attraverso un’esperienza di gioco e di svago, i propri sentimenti di fratellanza e supportare i progetti UNICEF per i bambini della fame, delle guerre, del bisogno.

Tre sono i percorsi di solidarietà ai quali è possibile iscriversi:

1- Passeggiata sul corso

2- Biciclettata

3- Maratona con “Forti e Veloci isola d’Ischia”

Dalle ore 10:30, in Piazza Santa Restituta, sarà allestito un banchetto UNICEF con i gadget della campagna Cambiamo ARIA per sostenere il progetto “Acqua e Igiene”.

Attualmente circa 450 milioni di bambini vivono in aree dove l’acqua pulita è carente ma con piccoli gesti e scelte quotidiane è possibile invertire la rotta!