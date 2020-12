Perché usare una VPN in viaggio

Quando si è in viaggio, si ha meno controllo sui modi in cui si accede a Internet, quindi si è più esposti al rischio di attacchi informatici. Non solo: se si viaggia all’estero, potrebbero anche esserci delle restrizioni sull’uso della rete, quindi le proprie attività potrebbero essere limitate.

Ci sono diverse possibili soluzioni, ma la più semplice ed efficace prevede l’uso di una VPN. Vediamo più nel dettaglio quali sono i vantaggi.

Proteggere i propri dati

I metodi più utilizzati dagli hacker per impossessarsi delle informazioni personali degli utenti sono sfruttare l’indirizzo IP pubblico per accedere al dispositivo che contiene i dati e intercettarne il traffico. Entrambe le situazioni possono essere evitate grazie a una VPN.

Essendo un intermediario tra il dispositivo e Internet, una VPN è infatti in grado di mascherare l’indirizzo IP effettivo dell’utente. Questo è fondamentale quando ci si collega a reti pubbliche, che di solito non sono adeguatamente protette contro attacchi esterni. Una volta installata, per verificare che la VPN faccia il suo dovere, basta cercare “mio IP” su Google e utilizzare uno dei siti che si ottengono come risultato: se l’indirizzo mostrato e soprattutto la sua località non corrispondono ai propri, significa che è andato tutto a buon fine.

Le VPN permettono anche di criptare il traffico: ciò significa che se anche un hacker riuscisse a intercettare i dati inviati o ricevuti, non sarebbe in grado di interpretarli.

Accedere a contenuti bloccati

Quando si viaggia all’estero ci si potrebbe ritrovare nella spiacevole situazione di non avere accesso ad alcuni contenuti. Ad esempio, i vari servizi di streaming dispongono solitamente di cataloghi diversi in base al paese in cui ci si trova. Oppure, potrebbero essere bloccati determinati servizi o app, come WhatsApp o certi programmi per lo scambio di file.

Poiché generalmente la geolocalizzazione dell’utente avviene tramite il suo indirizzo IP, usare una VPN è la soluzione perfetta a questo problema. Come già accennato, infatti, con una VPN ci si collega a Internet a tutti gli effetti utilizzando un IP diverso dal proprio: l’unica cosa da fare è quindi utilizzare una VPN che permetta di scegliere il paese in cui è localizzato il server che fa da intermediario. In questo modo, si può ingannare i servizi di streaming o le app che bloccano i contenuti.

Accedere all’home banking

Molte banche, per questioni di sicurezza, vedono con sospetto gli accessi ai servizi di home banking effettuati da paesi diversi da quello di residenza. In certi casi potrebbero addirittura bloccare completamente l’accesso e chiedere una verifica all’utente. Per evitare questo problema, torna utile la possibilità di scegliere un indirizzo IP diverso da quello effettivamente utilizzato.

Con un processo simile a quello usato per accedere a contenuti bloccati nel paese in cui ci si trova, con una VPN è possibile scegliere un indirizzo situato nel proprio paese, in modo da convincere la propria banca che l’accesso al servizio di home banking è legittimo.

Ottenere offerte migliori per viaggi e soggiorni

Forse non tutti sanno che i grandi portali per la prenotazione di vacanze possono proporre offerte diverse in base al paese in cui ci si trova. Ad esempio, prenotare un volo da Milano a New York può essere più economico se l’acquisto viene effettuato sul sito Americano della compagnia aerea. Allo stesso modo, prenotare un soggiorno in Francia da un computer Italiano può essere più caro che prenotare direttamente dalla Francia.

Per cercare di ottenere sempre l’offerta migliore, quindi, può essere una buona idea usare una VPN e fare diversi tentativi con indirizzi IP diversi.

Navigare in anonimato

Alcuni paesi autoritari possono controllare tutte le attività svolte dagli utenti collegati a Internet finché si trovano entro i confini nazionali. In casi estremi, attività ritenute illecite potrebbero portare all’arresto o all’espulsione.

Per essere sicuri di non avere problemi di questo tipo, ricorrere a una VPN è la soluzione migliore. Questa permette infatti di non lasciare traccia delle proprie attività quando ci si collega a Internet e di impedire che qualcuno possa avere accesso ai propri dati. In paesi che applicano questo tipo di controlli potrebbero essere però presenti restrizioni all’uso di VPN, quindi è necessario informarsi in anticipo in modo da trovare una soluzione alternativa, se necessario.