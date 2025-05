Perché le intolleranze alimentari sono in aumento e come migliorare la qualità della vita attraverso la nutrizione

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei casi di intolleranze e allergie alimentari, fenomeni un tempo considerati rari o marginali sono oggi parte della quotidianità per molte persone. Sempre più persone, infatti, non solo adulti ma anche bambini, manifestano reazioni avverse dopo aver mangiato determinati cibi e i sintomi possono spaziare da disturbi gastrointestinali fino a problemi della pelle, cefalee o stanchezza cronica.

Questo aumento è dipeso, ormai si sa, dal cambiamento nelle abitudini alimentari degli ultimi decenni, come anche dall’eccessiva industrializzazione dei prodotti, l’uso massiccio di additivi, conservanti e pesticidi, insieme a fattori ambientali (ma anche genetici): tutto questo ha contribuito in maniera significativa ad alterare il rapporto tra il nostro organismo e ciò che mangiamo.

Contemporaneamente è cresciuta anche l’attenzione verso il benessere e la salute e quindi, una crescente consapevolezza da parte dei pazienti che li porta ad indagare.

È però fondamentale distinguere tra intolleranza alimentare e allergia vera e propria, non solo per comprendere meglio la propria condizione, ma soprattutto per adottare le strategie nutrizionali più giuste e il prima possibile, che permettano di migliorare la qualità della vita.

Intolleranza o allergia? Capire la differenza è fondamentale

L’allergia alimentare è una risposta del sistema immunitario che riconosce erroneamente una sostanza innocua come pericolosa, scatenando una reazione immediata o ritardata che può anche diventare grave. Le allergie possono coinvolgere l’intero organismo, con sintomi come orticaria, gonfiori, difficoltà respiratorie o, nei casi più seri, shock anafilattico. Anche piccole quantità dell’alimento scatenante sono sufficienti a generare una reazione.

L’intolleranza alimentare, invece, non coinvolge il sistema immunitarioma è una difficoltà dell’organismo nel digerire o metabolizzare determinati componenti presenti negli alimenti, come lattosio, glutine o istamina.

Le reazioni sono da considerare meno gravi e violente, ma comunque fastidiose: gonfiore addominale, diarrea, nausea, stanchezza, mal di testa.

A differenza delle allergie, le intolleranze dipendono spesso dalla quantità ingerita, infatti piccole dosi dell’alimento “incriminato” possono non dare problemi, mentre dosi maggiori causano sintomi.

Capire innanzitutto questa differenza è il primo passo per adottare l’approccio più efficace alla gestione della propria alimentazione: infatti molti disturbi cronici non diagnosticati trovano infatti una spiegazione proprio in una intolleranza alimentare sottovalutata o mai individuata con chiarezza.

Le allergie più comuni: il nichel

Un caso specifico che merita attenzione è l’allergia al nichel, tra le più diffuse cause di dermatite da contatto: colpisce circa il 17% delle donne e il 3% degli uomini, e può manifestarsi non solo con reazioni cutanee, ma anche attraverso sintomi gastrointestinali, mal di testa o stanchezza, se il nichel viene ingerito attraverso determinati alimenti.

Questo tipo di allergia è insidiosa perché il nichel è presente in moltissimi cibi: cereali integrali, legumi, pomodori, cioccolato, alcuni frutti secchi. La gestione richiede attenzione, monitoraggio e una dieta strutturata; è un ambito in cui la figura del professionista diventa centrale, ovvero nutrizionisti, medici, biologi e dietisti che possono approfondire il tema su questa guida, pensata proprio per chi si occupa della salute alimentare in modo scientifico e clinico.

Perché affidarsi a un esperto è indispensabile per non eliminare inutilmente nutrienti importanti dalla propria dieta e imparare a gestire correttamente il problema nel lungo periodo.

Come capire se si è intolleranti: il metodo per esclusione

L’allergia si manifesta in modo chiaro ma quando si sospetta un’intolleranza, la diagnosi può non essere immediata e non esistono sempre test affidabili al 100% per individuarla.

Spesso il metodo più efficace è quello dell’eliminazione,detto anche “per esclusione”, consiste nell’eliminare dalla dieta per un periodo limitato (in genere alcune settimane) l’alimento sospetto e osservare se i sintomi migliorano e poi successivamente, si reintroduce il cibo per valutare se i sintomi ritornano. È un processo che richiede attenzione e costanza, ma può dare risultati molto chiari.

Durante questo percorso, è importante tenere un diario alimentare e annotare quotidianamente cosa si mangia, come ci si sente dopo i pasti, eventuali sintomi comparsi o scomparsi, può aiutare il medico o il nutrizionista a individuare pattern ricorrenti e ad arrivare a una diagnosi più precisa.

È un approccio basato sull'ascolto del proprio corpo e sulla pazienza, ma essenziale per comprendere come reagisce l'organismo e ritrovare un benessere spesso dato per perso.



L'obiettivo non è rinunciare, ma trovare un equilibrio.



