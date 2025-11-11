Per ora, basta Napoli

Ho deciso: da qui ad almeno la fine dell’anno non guarderò più una partita del Napoli. Non per disamore, né per disinteresse. Anzi, proprio perché amo troppo questi colori. Continuare a seguire questa squadra, oggi, è come assistere impotente a uno stillicidio.

Ogni partita diventa una ferita, ogni conferenza stampa una presa in giro, ogni formazione sbagliata un pugno nello stomaco. E non posso accettare di continuare così, almeno finché non arriverà un segnale forte dalla squadra, dalla società e, soprattutto, dall’allenatore. Già, Antonio Conte. L’uomo che avrebbe dovuto incarnare la rinascita, la solidità, il ritorno all’identità.

E invece sembra aver smarrito la bussola, la voce, forse persino la fiducia di chi lo segue. È come se il Napoli gli fosse sfuggito di mano, lentamente ma inesorabilmente, fino a diventare qualcosa di irriconoscibile. Lo scorso anno, con un pizzico di fortuna e con la sua proverbiale prudenza tattica, ha portato la squadra a vincere uno scudetto che pure restava nelle corde di un gruppo eccezionale. Ma oggi?

Oggi di quel Napoli resta solo l’ombra in un gioco lento fatto di inutile possesso palla e fraseggio, con conclusioni verso la porta spesso assenti per l’intero arco di gara, come accaduto a Bologna domenica pomeriggio (se non fosse stato per il fiacco tiro di Elmas nel primo tempo), con un copione insopportabile che si ripete ormai stancamente dagli ultimi due turni di Champions League e passando per le ultime due gare di campionato.

Ovviamente, senza dimenticare l’assurda sconfitta contro il Torino e quella altrettanto discutibile con il Milan. Non posso più sopportare Conte mentre parla di “qualcuno che non vuol sentire” o, peggio ancora, di “non essere disposto ad accompagnare un morto al funerale” o che “trapianti di cuore non se ne possono fare”. Frasi gravi, inaccettabili. Non solo per il loro tono, ma per ciò che sottendono: la sensazione che Conte stia già preparando l’ennesima uscita di scena, la solita dinamica autodistruttiva che abbiamo imparato a conoscere. Prima il distacco emotivo, poi lo scontro con l’ambiente, infine l’esonero con tanto di liquidazione da contratto. E intanto, il club resta ostaggio di una guida tecnica che non guida più.

No, non ci sto. Non riesco a credere che la colpa sia dei calciatori. Otto su undici sono gli stessi che hanno vinto due scudetti in tre anni. Non possono aver disimparato improvvisamente cosa significa essere vincenti e incisivi, né come si gioca quel calcio corale e scintillante che aveva incantato mezza Europa. Quello era il Napoli del gioco, della leggerezza, della bellezza. Ora è il Napoli del timore, della lentezza, dell’apatia.

Ecco perché, per ora, basta. Basta con la sofferenza settimanale di chi spera in un riscatto e trova solo frustrazione. Basta con la fiducia concessa a chi non la merita. Basta con le giustificazioni, con la retorica dell’attesa, con il “vedrete che si riprenderanno”.

No: per un tifoso, il rispetto passa anche dal coraggio di fermarsi, di dire che così non va. Non voglio neppure pensare all’incubo di un nuovo ammutinamento, di un’altra frattura insanabile come quella dell’era Ancelotti. Il Napoli non può permettersi un’altra stagione di caos e polemiche. Servono chiarezza, responsabilità, orgoglio. Ma finché non vedrò un segnale vero, uno scatto d’orgoglio in campo, una presa di posizione netta della società, o un cambio di atteggiamento da parte dell’allenatore, terrò spento il televisore. Non per disinteresse, ma per dignità.

Amare una squadra non significa accettare tutto, ma pretendere che chi la rappresenta in campo la rispetti, la onori, la faccia vivere con passione. E allora sì, che nessuno si permetta di dire che il vero tifoso si vede tanto nella buona quanto nella cattiva sorte: il vero tifoso, semmai, sa dire “basta” quando vede che la propria squadra non rispetta più neppure sé stessa.