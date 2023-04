Per l’occhio di Boffelli nessun patteggiamento: si va a processo

Francesco Ferrandino | Ieri mattina a Napoli si è svolta l’udienza preliminare, dinanzi alla dottoressa Imparato, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, dottor Luciano D’Angelo, per i fratelli Ciro e Gennaro Pettinati. I due sono accusati di minacce e di lesioni personali gravissime, con le aggravanti di aver agito con l’uso di armi e da più persone riunite, oltre del reato di porto abusivo di armi, ai danni di Boris Boffelli. Lo scorso agosto all’hotel President di Ischia, Boffelli era in servizio come “chef de rang” quando venne violentemente aggredito al punto da subire lesioni permanenti ad un occhio che ne hanno provocato la perdita della vista. La vicenda si svolse il 21 agosto, intorno all’ora di pranzo, e inizialmente, secondo le indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Ischia a scatenare il pestaggio ci sarebbe stato un improprio tentativo di approccio verso la moglie di uno dei due fratelli, ospiti dell’hotel. Tuttavia le successive indagini svolte dai legali di fiducia di Boffelli, gli avvocati Massimo Stilla e Alessandra Fiore, consentirono di accertare che il proprio assistito era rimasto invece vittima di un terribile scambio di persona: a fare le presunte avances alla signora Pettinati era stata un’altra persona presente all’interno della struttura alberghiera, ma non certamente Boris, che incolpevolmente si è trovato a subire un pestaggio di violenza inaudita fino a compromettere l’uso di un occhio.

Ieri in aula la difesa ha presentato una richiesta di rito abbreviato, ma anche una richiesta di patteggiamento, per il solo Ciro Pettinati, a due anni di reclusione, con il parere favorevole del pubblico ministero. Tuttavia gli avvocati Stilla e Fiore si sono opposti, contestando la gravità del fatto, e sostenendone la premeditazione, oltre che la non congruità della pena proposta col patteggiamento.

Il Gup ha respinto la richiesta della difesa sul patteggiamento, ritenendo insufficiente una pena di due anni. Tale decisione, con cui il magistrato in qualche modo ha espresso un giudizio prognostico sulla vicenda, ha indotto lo stesso Gup, per evitare incompatibilità, a restituire il fascicolo alla Presidenza del Tribunale. Quest’ultima dovrà ora riassegnare il fascicolo a un nuovo Gup, il quale deciderà allo stato degli atti, e gli imputati potranno godere dello sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

Secondo la ricostruzione stilata dai Carabinieri, verso le ore 13.20 di quel 21 agosto, all’interno della sala pranzo dell’albergo, Boris fu avvicinato da Ciro Pettinati che gli disse con modi aggressivi “Fatti dire due parole” ed iniziò a colpirlo con diversi pugni al viso; subito dopo venne colpito con violenza anche con una bottiglia di vetro da Gennaro Pettinati. Dopo i primi colpi Boffelli cadde a terra tramortito ma i due continuarono il pestaggio colpendolo con calci e pugni anche al volto tanto da procurargli una copiosa perdita di sangue. Il pestaggio venne interrotto solo grazie all’intervento dei colleghi di lavoro di Boris che riuscirono ad allontanare materialmente i due aggressori evitando che sferrassero altri colpi alla vittima ma i due mentre lasciavano la sala da pranzo dell’hotel gli lanciarono pesanti minacce: “Ti ammazzo, così la finisci di infastidire mia moglie”. All’ospedale Rizzoli gli furono riscontrate infatti “fratture chiuse relative al cranio o alla faccia, unitamente con altre ossa, senza menzione di traumatismo intracranico. Contusione del globo oculare” e venne stilata una prognosi iniziale di 45 giorni. Inizialmente, sembrava che i Pettinati avessero aggredito Boffelli perché quest’ultimo, secondo la versione dei due fratelli partenopei, avrebbe fatto delle avances alla moglie alla moglie di Ciro Pettinati.

Il lavoro d’indagine dell’avvocato Massimo Stilla e dall’avvocato Alessandra Fiore ha poi indotto anche il Pubblico Ministero a correggere l’iniziale ricostruzione dell’Accusa, come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, dove il dottor D’Angelo contesta che i fratelli Pettinati si erano diretti contro il Boffelli per una “erronea convinzione” che fosse quest’ultimo l’autore delle “attenzioni” verso la moglie di uno dei due. Gli stessi indagati in sede di interrogatorio, dopo la chiusura delle indagini preliminari, oltre ad ammettere le proprie responsabilità circa la violenza perpetrata nei confronti del Boffelli e dei conseguenti gravissimi danni riportati da quest’ultimo, hanno anche ammesso di essersi resi conto di aver sbagliato persona e, conseguentemente, di aver denunciato coloro che essi ritengono essere stato l’effettivo autore del comportamento molesto nei confronti della moglie di Ciro Pettinati, depositando agli atti la denuncia stessa. In tal modo, è stata definitivamente chiarita la totale estraneità del Boffelli alle presunte molestie verso la coniuge di uno dei due indagati. Il Pettinati aveva infatti spiegato che la moglie gli aveva riferito della proposta di un cameriere di scambiarsi i recapiti telefonici per un incontro clandestino. Sulla base della descrizione fattagli dalla donna, Pettinati aveva creduto di riconoscere l’autore della proposta nel Boffelli: solo successivamente alla chiusura delle indagini l’indagato si era reso conto di aver commesso un errore di persona, cercando di giustificare la propria violentissima reazione col fatto che la moglie è malata di tumore e di aver agito per impulsività, offrendosi anche di risarcire Boffelli per il grave danno infertogli.