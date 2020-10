Per le sette meraviglie dei condoni, ecco l’avviso di Castagna: a.a.a. cercasi esperti

IdaTrofa|La Giunta Castagna rimpolpa le fila degli assunti del condono. Missione rilascio permessi a costruire in sanatoria. Nuovo atto di indirizzo dell’esecutivo casamicciolese al Responsabile dell’ Area Tecnica diretta da Mimmo Baldino, ma affidata per il settore urbanistica all’Arch. Mariagrazia Formisano, affinché proceda al conferimento di incarichi a professionisti esterni, nel limite massimo di 7 tecnici, da affiancare al personale comunale per accelerare l’attività istruttoria delle pratiche di condono presentate e giacenti presso il competente ufficio tecnico. La nomina dei “7“ ha avuto una accelerata in queste ore a seguito del considerevole aumento delle richieste di valutazione delle pratiche. Delle istanze per la ricostruzione conseguenti anche alla modifica legata al comma 3 del famigerati art.25 della legge sulla ricostruzione che introduce anche gli indennizzi per gli aumenti di volumicondonati. Dunque i contributi verranno erogati una volta terminata la procedura di condono con l’approvazione. Una approvazione che nel merito lascia emergere tutte le lacune degli enti locali che non riescono a processare le pratiche.

E’stato cosi, anche a tale scopo, demandano al Responsabile dell’ Area Tecnica l’attivazione di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie all’approvazione di un Avviso Pubblico per la selezione di tecnici professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti edili) cui affidare l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall’avvio delle attività. Un incarico che vada comunque non oltre il 31 dicembre 2020 salvo proroghe stabilita con legge regionale. Insomma la solita “menata di confetti“ sempre con l‘auspico che si smuova il pantano delle pratiche ancora ferme che di fatto paralizzano anche la ricostruzione.