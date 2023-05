Per le piccole principesse dallo spirito avventuroso

I veicoli elettrici per bambini a guida autonoma sono i giocattoli più amati e desiderati dai più piccoli, che oramai li richiedono espressamente in dono, in occasione di compleanni e ricorrenze. Ma definire “giocattoli” questi mezzi di trasporto in miniatura, rischia di essere assolutamente limitativo.

Questi veicoli a misura di bambino, infatti, rappresentano il primo passo verso il mondo dei grandi, quel mondo che fino a quel momento vedevano lontano e che invece, adesso, sembra davvero lì, ad un passo. Questi mezzi, infatti, sono la riproduzione perfetta di quelli guidati dagli adulti, con dettagli che ne riprendono anche i minimi particolari, dalla carrozzeria ai suoni di default, caratteristiche uniche che li rendono oggetti quasi magici, ai quali i più piccoli davvero non riescono a rinunciare.

A volte, però, si pensa che questi veicoli siano ad esclusivo appannaggio dei maschietti, ansiosi di vivere nuove avventure e sfrecciare a bordo di una mini auto fiammante, oppure di una moto. E invece non è così. Anche le signorine desiderano possedere un mezzo di trasporto del genere, ed è per questo che le case produttrici hanno pensato anche a loro. E per far felici tutte le piccole principesse, c’è Babycar, la concessionaria di veicoli elettrici per bambini più grande d’Europa, che propone tutta una serie di modelli declinati nei colori più amati dalle ragazze, con il rosa che, ovviamente, viene presentato in ogni possibile sfumatura.

Ma il rosa non si abbina perfettamente solo alle automobili o agli scooter. Ci sono dei veicoli più particolari e sportivi che, con una particolare tonalità pink, si trasformano immediatamente in mezzi di trasporto perfetti per tutte le principesse dallo spirito avventuroso. Un esempio per tutti? Il quad elettrico per bambini, che Babycar propone in nero, con splendide finiture a contasto rosa shocking, sedili in pelle e ingresso usb ed mp3, per poter ascoltare la musica durante la guida.

Ma Babycar pensa anche alle signorine che, sin dai primi mesi di vita, non vedono l’ora di esplorare e vivere esperienze nuove. Per loro ci sono i deliziosi mini quad, perfetti da guidare fino a 3 anni, e che sono disponibili in un brillante rosa pink e anche in rosso, per non passare inosservate ed essere sempre alla moda.

Il quad, inoltre, è un veicolo particolarmente indicato per il fuoristrada, perfetto per essere guidato anche su terreni più difficili e meno regolari come, ad esempio, la sabbia, ed è quindi il mezzo migliore per giocare in spiaggia, ma è anche ottimo per andare al parco, e correre tra sentieri e prati verdi, per trasformare un pomeriggio ordinario in un’esperienza di gioco stimolante e divertente, certamente diversa dal solito. L’ideale per una piccola principessa dallo spirito avventuroso.