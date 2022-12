[videojs_video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/pZ06″]



“Credo che l’Africa rappresenti in questo momento la vera opportunità per le aziende italiane”. Lo ha detto Massimo Dal Checco, presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress €conomy.

