Per la morte Antonella Di Massa la procura non esclude l’omicidio

Il ritrovamento del corpo di Antonella Di Massa, ritrovata dopo 12 giorni in un frutteto a pochi passi dalla strada principale e in bella vista, ha fatto sorgere più di un dubbio negli inquirenti.

Fin dall’annuncio della scomparsa della donna, avvenuto sabato 17 febbraio 2024, con l’ultimo frame che la geolocalizza all’esterno della chiesa di Succhivo alle ore 12.17, gli investigatori hanno tenuto aperte tutte le possibili piste di indagini che hanno avvolto questo caso.

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna di Casamicciola Terme, 51 anni, ben voluta dalla comunità locale e ben inserita, e soprattutto dopo le prime indagini degli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Napoli, arrivata ad Ischia nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, i dubbi sulla semplice scomparsa iniziano a prendere la forma di altri sospetti.

Il ritrovamento del corpo, a circa 300 metri dal parcheggio dove Antonella aveva lasciato la propria Fiat Panda chiusa e ben posteggiata, da parte di Francesco Paolo Del Re e Paolo Monti della trasmissione “Chi l’ha visto” ha poi fatto emergere dei dettagli medico-legali difficilmente confutabili: Antonella sarebbe morta solo nelle 24 ore precedenti. Inoltre, come racconta DagoSpia.it, dal primo esame medico-legale il corpo «non avrebbe segni apparenti di violenza», ma i dottori hanno trovato anche delle ecchimosi. Compatibili con una caduta. Oppure con delle percosse.

Mentre all’Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli a breve si svolgerà l’esame autoptico, atto che ricordiamo viene definito irripetibile, per conoscere le cause della morte, gli investigatori sono chiamati a dare risposte a più domande.

La morte non immediata rispetto alla scomparsa apre nuovi orizzonti per l’indagine. A questo punto, è evidente che nei giorni precedenti la morte la donna non poteva che essere viva. Cosa ha fatto? Perché si è nascosta? Era sola? Oppure, ancora, qualcuno ha fatto ritrovare il cadavere soltanto quando le forze dell’ordine hanno interrotto le ricerche in maniera massiva?

Questo è un dettaglio che non dobbiamo tralasciare. Dopo l’annuncio della scomparsa da parte del marito della donna, il maresciallo dell’Esercito Domenico Raco, i Carabinieri trovano quasi subito la sua vettura con dentro il cellulare e altri effetti personali. La donna viene cercata per 10 giorni con i cani molecolari della Protezione Civile e dalla Guardia di Finanza. Intervengono speleologi e volontari della Croce Rossa e la zona della scomparsa viene battuta da palmo a palmo. I vigili del fuoco usano un drone con uno scanner termico. E un elicottero equipaggiato da termo scanner delle Fiamme Gialle sorvola per ore la zona per eventuali avvistamenti che non arrivano. Poi la scoperta, dopo 11 giorni, alle 13.00, da una troupe di Rai 3 non lontana dall’auto e in frutteto ben visibile dalla stradina di accesso (abitata da molti).

Le forze dell’ordine avevano effettuato alcune perquisizioni domiciliari battendo la zona da Panza a Sant’Angelo. La pista che seguivano voleva la donna nascosta in casa di qualcuno che la stava aiutando a restare lontana dalla sua famiglia. Il cadavere è stato ritrovato con gli abiti pesanti, un cappuccio calato sul volto e vicino a sé un sacchetto di plastica nero. Per questo il rompicapo si fa sempre più fitto. Le prossime ore serviranno a saperne di più.