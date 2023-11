Per il lodo contro Perrella, il comune di Lacco Ameno viene mazzolato anche dalla Corte di Appello

Gaetano Di Meglio | Più si va avanti, più il comune di Lacco Ameno rimedia brutte figure, sentenze di condanna e spese legali che, si spera, prima o poi diventino qualcosa per cui qualcuno ne risponda.

Questa volta è la Corte di Appello che “mazzola” il comune di Fungo. Un’altra batosta che arriva sempre nella vicenda contro Perrella, la gestione del Porto e la battaglia a suon di capricci che continua a mettere in imbarazzo chi osserva tutta questa assurda pantomima tra pubblico e privato.

Come detto, questa volta è la Corte di Appello che condanna il comune di Lacco Ameno e che dà ragione agli arbitri del famoso “lodo”.

La sentenza della Quinta Sezione Civile, presidente Dr. ssa Caterina Molfino, è un’altra batosta per il comune di Lacco Ameno contro il Prof. Avv. Biagio Grasso, l’avv. Davide Peluso e il Prof. Avv. Vincenzo Maria Cesaro.

La vicenda è molto tecnica e tra poco ne leggeremo un’ampia porzione; tuttavia, il succo della decisione della Corte è questo: “La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sul reclamo avverso l’ordinanza di liquidazione dei compensi agli arbitri ex art. 814 c.p.c. emessa dal Presidente designato del Tribunale di Napoli il 1-3/4/2023 (cron. n. 1269/2023): accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, determina il compenso per il collegio arbitrale in complessivi Euro 94.858 di cui Euro 85.000 per onorari degli arbitri (Euro 30.000 per il Presidente ed Euro 27.500 per ciascuno dei due arbitri), Euro 4.000 per spese di segreteria ed Euro 5.858 per spese di CTU.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

“Con lodo sottoscritto il 6/6/2022, il collegio arbitrale composto dagli odierni resistenti, condannava il Comune di Lacco Ameno al pagamento in favore della Marina del Capitello S.c. a r.l. di Euro 172.841 a titolo di risarcimento dei danni provocati dalla mareggiata del febbraio 2019 ai pontili ed agli impianti, a causa dei lavori di rifacimento delle scogliere avviati dal Comune senza l’adozione delle adeguate misure di contenimento e senza consentire preventivamente lo smontaggio dei pontili. Riconosceva altresì, per l’anno 2019, la riduzione del canone concessorio del 60%.

Con ordinanza resa in pari data gli arbitri, ritenendo che il valore della controversia fosse compreso tra Euro 1.000.000 ed Euro 2.000.000 determinavano il proprio compenso in Euro 112.500 (Euro 45.000 per il presidente, Euro 30.000 per ciascuno degli arbitri, Euro 7.500 per il segretario).

Tale liquidazione veniva accettata solo dalla Marina del Capitello S.c. a r.l. e così gli arbitri promuovevano il procedimento di cui all’art. 814 c.p.c., all’esito del quale il Presidente di sezione designato dal Presidente del Tribunale di Napoli determinava in complessivi Euro 95.858 (Euro 30.000 per il presidente, Euro 27.500 per ciascuno dei due arbitri, Euro 5.000 per spese di segreteria, Euro 5.858 per spese di CTU) il compenso per il collegio arbitrale.

LA DIFESA DEL COMUNE

Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo il Comune di Lacco Ameno, deducendo che: in applicazione dei principi contenuti nella sentenza delle SS.UU. 25045/2016 e di quanto stabilito dall’art. 5 d.m. 55/2014, i compensi degli arbitri andavano calcolati in base al decisum. La domanda di parte attrice e quella di parte convenuta non dovevano essere cumulate ai fini della determinazione del valore della causa; quelle proposte dalla società erano comunque tutte di valore indeterminabile, sicché poteva applicarsi al più lo scaglione per le cause di valore fino ad Euro 520.000; in ogni caso la domanda riconvenzionale proposta dal Comune era stata dichiarata inammissibile e quindi non poteva essere cumulata; era eccessivo l’importo riconosciuto per le spese di segreteria pari a circa il 5% del compenso complessivamente liquidato agli arbitri; tale misura è espressamente prevista solo per gli arbitrati in materia di appalti pubblici; il compenso del CTU non andava determinato in base all’art. 6 d.m. 30/5/2002, bensì in base all’art. 12 del medesimo decreto (che prevede un compenso compreso tra Euro 145,12 ed Euro 970,42); inoltre bisognava tenere presente che l’importo accertato dal CTU era pari ad Euro 172.841, sicché non avrebbe comunque potuto trovare applicazione lo scaglione massimo (fino ad Euro 516.546) individuato nel provvedimento impugnato; le spese di segreteria e di CTU non andavano attribuite al segretario ed al consulente bensì al collegio arbitrale.

IL COMUNE CERCA LO “SCONTO”

Nelle sua difesa, ancora, il comune “Ha rassegnato quindi le seguenti conclusioni: “a)-nel caso in cui il valore del giudizio arbitrale vada determinato in base al decisum, liquidare il compenso a favore di ciascun arbitro in misura non superiore ad € 7.085,00(ossia, al parametro per lo scaglione tabellare da € 52.000,01 ad € 260.000,00); b)-in subordine, nel caso in cui il valore del giudizio arbitrale vada determinato in base al petitum, liquidare il compenso a favore di ciascun arbitro in misura non superiore ad€ 16.200,00 (ossia, al parametro previsto per lo scaglione fino ad € 520.000,00) o, in ulteriore subordine, non superiore ad € 21.060,00 (ossia, al parametro previsto per lo scaglione fino ad € 1.000.000,00); c)-disporre una congrua riduzione delle spese degli arbitri per segreteria e CTU rispetto alle relative liquidazioni operate nell’ordinanza impugnata”.

LA SCELTE DELLA CORTE

La sentenza demolisce, al 90% la difesa del comune. In alcuni tratti anche con un lessico che sa tanto di lezioncina e rimarca, se ce ne fosse bisogno, la brutta figura dell’amministrazione comune che, davvero, non ne riesce a fare una buona…

IL PRIMO MOTIVO DI RECLAMO È INFONDATO.

“Nell’ordinanza impugnata si è fatta corretta applicazione dei principi contenuti in numerose pronunce della S.C.. Per sostenere la propria tesi il Comune si limita a richiamare la sentenza a SS.UU. n. 25045/2016. Tuttavia, tale pronuncia non appare decisiva.

In ogni caso, la determinazione del compenso degli arbitri in base al petitum appare comunque più corretta atteso che la determinazione in base al decisum costituisce principio applicabile esclusivamente alla liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente, onde evitare che quest’ultima possa essere eccessivamente danneggiata da pretese formulate in maniera esorbitante ed accolte solo in parte. Tale problema, ovviamente, non si pone con riguardo agli arbitri, i quali giudicano in posizione di terzietà su domande formulate da altri. Deve altresì osservarsi che la determinazione del compenso degli arbitri deve tener conto dell’entità delle pretese loro sottoposte che pure quando vengono rigettate, in tutto o in parte, vengono in ogni caso esaminate nella loro interezza; del resto, la pronuncia su domande di maggiore rilevanza economica, quale che sia l’esito del giudizio, comporta comunque maggiori responsabilità per gli arbitri che non possono essere trascurate nella determinazione dei compensi”.

INFONDATO ANCHE IL SECONDO MOTIVO DI RECLAMO

Ad avviso del comune dovrebbe applicarsi lo scaglione per le cause di valore indeterminabile sebbene le domande proposte ai capi 3, 4 e 5 contengano la specifica indicazione delle pretese; il comune così motiva la propria doglianza: “il cumulo delle domande di cui al capo 3 non comporterebbe l’attribuzione di un importo superiore a quello calcolato in relazione al medesimo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”. Orbene è sufficiente leggere le domande proposte dalla società per rendersi conto dell’erroneità delle conclusioni cui giunge il reclamante. Non vi è dubbio che le domande di cui ai nn. 1, 2 e 6 sono di valore indeterminabile. Tuttavia, quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 sono di valore determinato e, in quanto proposte contro la medesima parte, vanno tra loro cumulate. Pertanto, il valore della controversia è superiore ad Euro 1.000.000 in quanto agli importi di Euro 276.417,89 + 220.971,00 + 300.000 + 172.841,40 va aggiunta l’IVA su Euro 172.841,40 che è pari al 20% di tale somma, come indicato nella relazione del CTU. Ed infatti, il raffronto va operato tra il compenso complessivamente dovuto per tutte le domande di valore determinato e per quelle di valore indeterminabile e non, come ha fatto il reclamante, tra il compenso dovuto per ciascuna domanda di valore determinato e quello per le domande di valore indeterminabile. In tal senso va correttamente interpretato il principio posto a fondamento dell’ordinanza impugnata secondo il quale “in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domandadi valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile”. È evidente, invece, come tali principi siano stati travisati dal reclamante.

Parzialmente fondato è invece il terzo motivo di impugnazione.

Va rilevato che non è contestato che il segretario (Avv. Francesco Guarino) abbia svolto attività ausiliarie, quali la redazione di verbali di udienze, riunioni degli arbitri, la trasmissione degli atti alle parti e non può quindi dubitarsi della sua necessità. Per la determinazione del suo compenso gli arbitri hanno richiamato quanto stabilito dalla camera arbitrale per i lavori pubblici che prevede per il segretario un compenso fino al 5% del compenso complessivo degli arbitri. Sicché, anche facendo riferimento a tale criterio, che appare conforme a principi di equità e può quindi essere applicato anche alla fattispecie de qua, il compenso per il segretario potrebbe essere determinato al massimo nella misura di Euro 4.250. Pertanto, non ricorrendo circostanze che impongano la determinazione nel massimo di tale compenso, lo stesso può essere liquidato in Euro 4.000.

Infondato è il motivo di impugnazione relativo all’importo liquidato per l’attività svolta dal CTU arch. Dario Di Stefano.

Non è possibile ritenere come affermato dal reclamante che debba applicarsi l’art. 12 del d.m. 30/5/2002 che riguarda la perizia “in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi” che, evidentemente, ha ad oggetto il raffronto tra quanto progettato e quanto eseguito; nel caso di specie, invece, il consulente è stato chiamato a verificare l’entità dei danni provocati dalla mareggiata e le misure che in concreto avrebbero potuto essere adottate per prevenirli durante la ristrutturazione della scogliera. Pertanto, se anche non si volesse ritenere applicabile l’art. 6 (in materia di avarie comuni) richiamato nel provvedimento impugnato (che effettivamente non pare del tutto appropriato), il compenso andrebbe liquidato in base all’art. 11 (consulenza “in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali”) che comunque prevede la liquidazione per scaglioni con la conseguenza che, in considerazione del valore della consulenza (Euro 172.850), potrebbe ugualmente pervenirsi alla determinazione dell’importo di Euro 5.858 (comprensivo di Euro 250 per spese) che appare congruo e condivisibile.

Anche l’ultimo motivo di reclamo è infondato

Il Presidente designato non ha affatto attribuito le somme liquidate per il segretario ed il CTU a questi ultimi; a tale conclusione può facilmente giungersi sulla base del dispositivo nel quale il Presidente designato liquida il compenso “in complessivi € 95.858,00” salvo precisare “in dettaglio” come questo importo andrebbe ripartito, sicché deve escludersi ogni attribuzione ai singoli beneficiari. È appena il caso di aggiungere, in ogni caso, che il contenuto di un provvedimento deve essere valutato non solo in base al dispositivo, ma tenendo anche conto della motivazione nella quale il Presidente designato ha precisato che gli importi per il segretario ed il CTU vanno liquidati agli arbitri.

Un’altra triste pagina per la gestione amministrativa del contenzioso legale del comune di Lacco Ameno.