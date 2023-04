Per Casamicciola: “Indirizzo musicale Ibsen, per Casamicciola: ecco l’ennesima bugia dei nostri avversari”

Prendiamo atto del fatto – si legge nel comunicato stampa – che i nostri avversari, evidentemente alla frutta e senza argomenti validi da porre sul “tavolo” della campagna elettorale, continuano esclusivamente a diffondere ad arte false notizie con finalità speculative per provare ad arrogarsi meriti su questioni che non li hanno visti minimamente interessati. Come potete leggere dalla comunicazione della dirigente scolastica dott.ssa Marilisa Mancino (che alleghiamo alla presente nota) l’indirizzo musicale dell’Ibsen è stato confermato anche per l’anno didattico 2023-2024, senza la necessità di alcun intervento esterno né di incontri presso la Regione da effettuarsi last minute. Semplicemente perché non ve ne era la necessità, perché tutti gli adempimenti e le sollecitazioni del caso (come testimoniato anche ieri dalla nostra candidata al consiglio comunale Annamaria Patalano) erano già state inoltrate.

Giova ricordare, a beneficio dei cittadini di Casamicciola Terme, che dopo che al sistema informatico del MIUR non si rilevava l’autorizzazione all’apertura della nuova prima classe ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/24, la dirigente scolastica, la settimana scorsa ha ottenuto un appuntamento de visu con il Direttore generale spiegando a voce (dopo aver già inviato ben due chiarimenti per iscritto nei giorni precedenti) le motivazioni per cui la scuola di Casamicciola Terme riceve poche iscrizioni (terremoto, frana). Facendo leva sul DPR 309/09, e sul D. L. 189/16 mie con D.L. 3/2023, che derogano al numero minimo di alunni per classi specificamente per il territorio di Casamicciola, il Direttore Generale ha ritenuto opportuno autorizzare il prosieguo dell’indirizzo musicale alla ibsen. L’incontro tenutosi ieri alla presenza della segretaria. regionale UIL Scuola Roberta Vannini e avv. Giuseppe Montagna, ha concluso felicemente questa vicenda in quanto le operazioni del sistema nazionale informatico del ministero si sono chiuse ieri mattina definitivamente senza più margini di cambiamento. Avete capito bene, ieri mattina, senza alcun bisogno di interventi esterni. Comprendiamo il momento elettorale, ma sarebbe auspicabile che almeno su determinate tematiche si evitasse di raccontare alla cittadinanza frottole e bugie dalle gambe corte, anzi cortissime, che puntualmente vengono sconfessate dai fatti. Quelli che anche in questa vicenda ci hanno visto protagonisti, visto il ruolo della presidente del consiglio d’istituto Annamaria Patalano, lavorando come è nostro costume nell’interesse dei casamicciolesi e lontano dai riflettori.