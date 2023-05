Peppino Mazzella: “Auguri Giosi. Sconfitta la destra di governo”

Casamicciola, la statistica inferenziale dice che sta vincendo Giosi Ferrandino contro Peppe Silvitelli e Caterina Iacono. Si dovrà fare una accurata analisi del voto perché è un laboratorio nazionale. Giosi Ferrandino è un uomo di buon spessore politico, è europarlamentare, ha cambiato 5 partiti in 20 anni. Ha una lista eterogenea senza qualifica partitica. Peppe Silvitelli ha una lista massicciamente e dichiaramente di destra. Il capolista è il coordinatore di Forza Italia. La Lega ha il suo coordinatore ed anche il vice. Un altro partitino di destra i “moderati” ha un suo candidato. Mai per una lista sono giunti per incontri tanta parlamentari e pezzi da 90 per sostenere questa lista. Con questi 4 partiti di destra si unisce il Pd di Elly il cui segretario presenta la lista che si chiama “Per casamicciola” col simbolo di una bandiera italiana. Poi c’è una terza lista – in un sistema elettorale maggioritario assoluto – che presenta come simbolo una sola stella in luogo di cinque.

Un’analisi del voto a Casamicciola ed a Forio: una riflessione politica sociologica. Non ci sono più partiti politici organizzati sul territorio. Il “presidenzialismo” è stato attuato a livello regionale e comunale. Conta la forza il carisma l’organizzazione del candidato sindaco. Il sistema elettorale è decisivo per la democrazia. Con un eufemismo si può definire ormai la nostra come una “democrazia autoritaria”. Il sistema elettorale maggioritario per i comuni fino a 10 mila abitanti (fino al 1993, 30 anni fa, il maggioritario si applica a fino a 5mila abitanti) non solo impedisce la nascita dei partiti ma impone il “voto utile”. Dove c’è il maggioritario non si possono fare tre liste. In questa “democrazia autoritaria” non so quale forza può avere il cosiddetto “terzo settore” o l’associazionismo o la cittadinanza attiva. Credo che si debba combattere per una “terza repubblica”.

L’aspetto positivo del risultato elettorale di Casamicciola è la sconfitta netta della “destra di potere” che addirittura si era unita alla minuscola “sinistra di potere” con il segretario del Pd eletto tale una domenica di marzo alle 3 del pomeriggio da 3 o 5 persone. La lista perdente nel sistema maggioritario con circa 500 voti di differenza aveva come candidati l’ex sindaco spodestato ma con la carica di “coordinatore di Forza Italia per l’isola d’Ischia” intera. Il simbolo della lista “per casamicciola” nella bandiera tricolore rimarcava quello di Forza Italia. La lega presentava due candidati coordinatore e vice dell’intera İsola. Fratelli d’Italia presentava il vice coordinatore isolano. Il partitino “moderati” (paradosso) presentava una candidata già candidata al parlamento. Il candidato sindaco l’unico slogan è stato l’appoggio massiccio dei partiti di governo con l’arrivo di 8 o 9 parlamentari per il sostegno. Tutta questa parata, questa potenza di fuoco di potere non è stata sufficiente per vincere. Il popolo ha preferito una guida con capacità amministrative e politiche dimostrate fino ad arrivare per due mandati al parlamento europeo anche militando attualmente in un piccolo partito fuori dal potere nel governo nazionale delle destre. É una bella vittoria per Giosi Ferrandino – al quale faccio gli auguri – che credo abbia acquistato esperienza per guidare una gigantesca opera di ricostruzione.