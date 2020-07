Geppino Cuomo | La mia Sant’Anna, ovvero la mia Festa a mare agli scogli di Sant’Anna, sarà probabilmente uguale a quella di tanti Ischitani che sono cresciuti insieme all’evento . La mia Sant’Anna sarà di una mestizia unica, La mia Sant’Anna quest’anno non ci sarà e non posso dare la colpa a nessuno, se non al destino crudele che ci appare sotto forma di una pandemia irrefrenabile. La mia Sant’Anna la vivrò guardando la baia che non avrà luci particolari, non avrà superaffollamento di barche, ma conserverà il luccichio dell’acqua. E negli occhi passeranno le tante ediz ioni trascorse, le tante emozioni vissute, le tante tensioni di prima e durante l’evento. Lo so, la legge è legge e gli assembramenti non trovano punti di intesa con una festa come la Sant’Anna. Ma al di là della legge, tutelare la salute pubblica è il primo obiettivo da salvaguardare. Io non sono un tecnologico, non sono nato e cresciuto con la tecnologia con la quale si scandisce ormai il nostro tempo , ma ne conosco le capacità e immagino che quello che una volta era fantasia oggi è realtà. Nelle ultime edizioni la Festa a mare agli scogli di Sant’Anna è entrata nelle case di chi non riusciva a stare nella baia. Forse noi che quella festa la teniamo nel sangue non ce ne siamo nemmeno resi conto del significato di quella trasmissione. Gli ischitani sparsi per il mondo hanno visto la festa in diretta. Possibile che oggi, in questo vuoto di un giorno importante per Ischia non si è trovato un modo per riempirlo tecnologicamente? Possibile mi sono chiesto, che a nessuno di quelli che si sentono responsabili oggi di questo grande evento che non si terrà, sia venuto in mente che si poteva organizzare qualcosa con i telefonini? Una cosa qualsiasi, forse addirittura innovativa rispetto al passato, sfruttando la tecnologia che avrebbe portato Ischia e la sua Sant’Anna in giro per il mondo? Per certi versi si potevano adoperare le edizioni passate, per tenere a galla la memoria dell’evento e perché no, mandare in giro per il mondo l’incendio del Castello. Bastava prendere in considerazione la cosa e le idee sarebbero fioccate una dopo l’altra e forse la Sant’Anna, la mia Sant’Anna si sarebbe fatta comunque, in maniera diversa ma si sarebbe fatta. Il mondo evolve, va avanti e ci si deve adeguare. La Festa di Sant’Anna all’ombra dei grandi costruttori di barche di una volta, anni cinquanta e poi sessanta, mitici per la festa di Sant’Anna Vincenzo Funiciello, Mario Mazzella, Antonio ‘U Turze, Nerone, Domingo e poi, e poi tanti e tanti altri, resteranno tradizione, resteranno storia, faranno cultura di un popolo semplice, ma al resto bisogna aprire le porte al progresso. Un progresso che avrebbe potuto permettere una presenza mondiale anche di questo 26 luglio 2020, che per me, per noi ischitani, sarà squallido, molto squallido. Nel passato non ci siamo mai arresi al destino. A volte la forza della natura ci ha sfidati, ci ha impediti di rispettare la data del 26 luglio, ma abbiamo fatto in modo che l’indomani la Festa si facesse e se non l indomani dopo un altro giorno ed un giorno ancora se necessario. Ecco, il non arrendersi mai è venuto meno questa volta. Forse perchè a decidere certe cose non è gente che ha dentro di sè la Festa di Sant’Anna. Non è gente che da bambino si faceva raccomandare per portare il secchiello della colla ai grandi costruttori, non è gente che passava in acqua intere giornate per delimitare le boe per il percorso delle barche, non è gente che se la festa non si fa soffre terribilmente. Forse sarà cosi!