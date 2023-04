Peppe Silvitelli: “Ripartiremo anche da dove ci hanno fermati” #casamicciolavota

Care amiche, cari amici, sono candidato alla carica di sindaco di Casamicciola Terme alle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Ad accompagnarmi in questa sfida ci saranno uomini e donne con le quali in questi mesi abbiamo condiviso idee, progetti, iniziative per rilanciare la nostra Casamicciola Terme e riprendere quel percorso bruscamente interrotto da chi, in maniera scellerata e sovvertendo la chiara volontà popolare, ha inteso porre fine all’azione amministrativa lasciando il paese senza una guida.

C’è tanto da fare, io sono pronto, noi siamo pronti, perché ancora una volta saranno unione ed unità di intenti a caratterizzarci ed a fare la differenza. Davanti ai nostri occhi c’è un paese trafitto al cuore dalla frana del 26 novembre 2022, occorre accelerare una serie di processi per dare risposte certe e soprattutto celeri alla cittadinanza. Abbiamo le idee chiare, siamo in costante contatto con i nostri riferimenti al Governo Centrale con i quali abbiamo interloquito già quando si è trattato di redigere il Decreto Ischia (e che continueranno a garantirci supporto e vicinanza), la nostra amministrazione si avvarrà anche di professionalità esterne di elevatissimo profilo chiamate ad operare esclusivamente in quei processi legati alla ricostruzione ed alla rinascita della nostra amata Casamicciola.

Ma ripartiremo anche da dove ci siamo fermati (anzi, da dove siamo stati fermati), ossia da una serie di opere pubbliche che attendevano soltanto di partire per dare un volto diverso a strade, rioni, scuole, edifici pubblici. Confido ancora una volta nel vostro sostegno ed affetto, quello che in tutti questi anni mi avete sempre tributato e che costituisce un “tesoro” che custodisco con orgoglio. Chi mi conosce sa bene che mi sono sempre speso per il prossimo e che soprattutto ho sempre amato Casamicciola. Che sento mia, sulla pelle, nel cuore e nell’anima. E credo di averlo dimostrato con i fatti, sempre, e non con semplici spot. Ringrazio tutti coloro che mi sono e saranno vicini, adesso è tempo di ricominciare. Insieme.”