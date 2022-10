Peppe, Enzo e la commissione | #4WD

Ieri il nostro Quotidiano ha narrato con estrema dovizia di particolari la vicenda relativa alla commissione convocata dal Comune di Ischia per valutare la posizione del locale “Riva” dell’imprenditore Peppe Borsò alla Rive Droite, ricordando come un semplice cambio di amministratore sia stato il pretesto per tale convocazione dopo un precedente provvedimento sanzionatorio ad altissima precisione che ha già colpito il locale di Borsò a sole ventiquattr’ore di distanza dalla scadenza di quanto autorizzato dall’ordinanza di riferimento e, per giunta, di domenica.

Peppe non è mio cliente (lo specifico come sempre per evitare equivoci) ed è uno che non si fa più di tanti problemi pur di riuscire nel suo business. Tuttavia gli va riconosciuto di essersi distinto, anche in tempi così difficili, per crescita e qualità degli investimenti e per la buona riuscita e differenziazione degli stessi. Il “Riva”, al pari del “Blanco”, del “The Roof” e del “Nero” a Forio lo testimoniano con estrema chiarezza.

In un paese dove di certo dovrà pur finalmente esistere una regolamentazione dei locali notturni a tutela della quiete e dell’ordine pubblico, ma che non può essere certamente adottata ad personam e ad libitum, va ricordato che Ferrandino & Partners continuano a sostenere la clientela delle concessioni indiscriminate di suolo pubblico e non solo alla Riva Destra, ma ovunque, occupando finanche marciapiedi diventati ormai “mangiaseduti” per l’immane presenza di tavolini, sedie e mensole al punto da costringere i pedoni ad un continuo saliscendi; ma non dimentichiamo i locali che fanno ristorazione con ambienti contigui e idonei solo per grazia ricevuta; o le discesine per disabili “targate Giosi” lungo molti marciapiedi ostruite dai pali dell’illuminazione pubblica; o la neverending story del parcheggio della Siena. Mi fermo qui, ma solo per un po’!

Intanto, ieri al “Riva” hanno atteso invano i componenti della commissione nella fascia oraria indicata nella PEC: non si è visto nessuno, anche se -va detto- il sopralluogo al locale era discrezionale. Chissà…