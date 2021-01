Peppe D’Ambra: “Tamponi e vaccini per la popolazione scolastica”

il commento di Peppe D’Ambra | Da nonno, da giornalista e da politico ritengo doveroso portare il mio contributo e l’esperienza maturata in questa difficile emergenza- spiega Peppe D’Ambra – dopo quanto accaduto a Fuorigrotta credo che prevedere tamponi e vaccini per la popolazione scolastica, subito, come forma di prevenzione e non di metodologia di intervento postumo, sia la strada maestra. Lo so, è difficile e complicato, ma la politica è anche questo.

E’ soprattutto assunzione di responsabilità. Penso sia inutile continuare ad andare avanti per tentativi, sperando che non accada niente o che non accada a noi. A Fuorigrotta è stata praticamente una strage di contagi. Si stano eseguendo solo ora screening su alunni, docenti e personale ATA con il prelievo di tamponi dopo i numerosi casi di positività al Covid-19 registrati all’interno di una classe di un plesso del paese, il plesso Zanfagna dell’Istituto Comprensivo 91° Minniti di Fuorigrotta, dopo i numerosi casi di positività (18 alunni in totale e 4 docenti) registrati all’interno di una classe. Altrove ho sentito che è stato necessario addirittura l’isolamento di 100 persone.

Quindi credo che i dirigenti scolastici, unitamente agli amministratori locali debbano pretendere tamponi e vaccini per la popolazione scolastica. Perché richiamo di fallire ogni ripartenza della didattica in presenza e di mettere a rischio la salute dei nostri ragazzi e non solo“.